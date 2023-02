Viral! Masaba Gupta aime manger et boire avec son père Vivian Richards et son beau-père Vivek Mehra sur une photo invisible

Vendredi, le créateur de mode Masaba Gupta a publié une série de photos et de vidéos sur Instagram. La deuxième photo montre Masaba en train de boire et de manger avec son père Vivian Richards et son beau-père Vivek Mehra.

Dans la première vidéo, on peut voir Masaba s’entraîner tandis que dans la deuxième photo, on peut la voir s’amuser avec son père Vivian Richards et Vivek Mehra. Partageant le message, elle a écrit: “Que puis-je dire .. été une semaine / mois / année chargée.”

Plus tôt, prenant des histoires sur Instagram, l’as designer a partagé de belles notes sur sa mère Neena Gupta, son père Vivian Richards et son beau-père Vivek Mehra. Masaba a choisi leurs photos du jour du mariage pour compléter ses notes personnalisées. Présentant Neena comme la mère de la mariée, Masaba a écrit : “La chose la plus douce, merci de m’avoir élevée pour être une lionne.”

Le père de la mariée Viv Richards est décrit comme “Les yeux chico, ils ne mentent jamais. Mon père féroce, un gentil géant et je suis tellement content d’avoir non seulement ton nez mais aussi tes épaules pour affronter le monde comme tu l’as fait et émerger un combattant.”

Le mari de Neena, Vivek Mehra, a également été présenté dans le message de Masaba. Il est mentionné comme “Le doux entrepreneur en moi que vous voyez est tout courtois cet homme, le cerveau gentil et le cœur le plus généreux.”





Masaba s’est marié avec le beau Satyadeep Misra le 27 janvier lors d’une cérémonie intime. Elle a partagé le grand cadre avec tous les membres de la famille des deux côtés ce jour-là. Sous-titré le cadre comme suit : “Pour la première fois, toute ma vie s’est réunie. C’est nous. Ma belle famille recomposée. Tout à partir de maintenant est juste un bonus”, Masaba a redéfini les relations modernes de la manière la plus gracieuse.

Pour les non-initiés, Masaba et Satyadeep ont travaillé ensemble sur la série Netflix Masaba Masaba qui est basée sur la vie personnelle et professionnelle de Masaba. (Avec les entrées de l’ANI)



