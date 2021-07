Viral : les internautes trouvent « l’or de la comédie » dans une photo en gros plan du journal de Main Hoon Na de Shah Rukh Khan ! | Buzz News

New Delhi: Vous vous souvenez du film emblématique ‘Main Hoon Na’ ? Nous en sommes sûrs, c’était l’un des films les plus populaires des années 2000 avec Shah Rukh Khan, Sushmita Sen, Zayed Khan et Amrita Rao dans les rôles principaux. Le film fait à nouveau la une des journaux mais vous n’en devinerez jamais la raison ! Il y a quelques jours, un mordu de Bollywood sur Reddit est tombé sur la chanson du générique de fin du film intitulé ‘Yeh Fizayein’ et a examiné de plus près les détails de la chanson.

Ce qu’ils ont trouvé était une coupure de journal intéressante dans la vidéo qui est largement passée inaperçue mais qui contenait un texte très intéressant et hilarant. Dans la chanson, alors que tout le monde danse en se réjouissant de la fin heureuse, pendant quelques secondes, on nous montre une coupure de journal de la mort du personnage de Suniel Shetty, Raghavan (il a joué le méchant dans le film).

Étonnamment, le paragraphe écrit dans la coupure était une énorme diatribe écrite par la personne responsable de la gestion de ce morceau. L’image partagée sur la page Reddit BollyBlindsNGossip nous a donné un aperçu du texte hilarant qui disait: « Je ne sais vraiment pas pourquoi le h *** je tape ceci parce que personne ne pourra le lire à travers le appareil photo. Vous voyez que les couleurs ne correspondent pas, donc je dois essentiellement taper tout ça. Je pense confier ce travail honorable à mes deux collègues qui travaillent dur, Vikram Gupta et Vaibhav Misra. »

Plus tard, un utilisateur de Twitter nommé Garvita a tweeté le message et il est devenu viral sur Internet.

Sur le plan du travail, Shah Rukh a été vu pour la dernière fois dans 'Zero' par Aanand L Rai avec Anushka Sharma et Katrina Kaif.