Viral! Les internautes réagissent après qu’Orry alias Orhan Awatramani ait dit « Je travaille très dur », l’appellent « papa ka para »

Orry alias Orhan Awatramani est un nom populaire ces jours-ci car il traîne souvent avec des divas de Bollywood, notamment Ananya Panday, Janhvi Kapoor, Nysa Devgan et d’autres. Tout le monde sur les réseaux sociaux est curieux de savoir « ce qu’il fait dans la vie ».

Maintenant, une vidéo d’Orry devient virale sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut le voir répondre à la question la plus virale qui est « Que fait Orhan Awatramani? » Dans une interview, on peut le voir dire qu’il travaille « très dur ». Lorsqu’on lui a demandé s’il faisait un bon ‘9-6 boy’. Il a répondu : « Non, je travaille sur moi-même. Je vais à la gym, je fais beaucoup d’autoréflexion. Parfois je fais du yoga, je reçois des massages. Tu sais! Je suis en train de travailler. »





Les internautes ont réagi au clip, l’un d’eux a écrit: « Je respecte vraiment ananya pandey après avoir regardé ça. » Le deuxième a dit : « C’est une fille Barbie dans son monde Barbie. » Le troisième a dit: « Iska naam désolé hona chahiye tha. » Le quatrième a mentionné: « Je travaille très dur sur moi-même, ‘Qu’est-ce que tu fais?’ « Je reçois des massages ». Le cinquième a dit: « Thaak jata hoga bechaara. » Le sixième a dit: « Je travaille » Où? « Sur moi-même » Le septième a dit: « Aisa travaille dur toh mein bhi mérite karta hun





Orry, dont le vrai nom est Orhan Awatramani, a un style de vie somptueux et des goûts chers, mais peu de gens semblent savoir ce qu’il fait dans la vie. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce que fait Orry dans la vie et comment il s’offre son style de vie somptueux.

Selon une interview, Orry a décrit sa profession comme « chanteur, auteur-compositeur, créateur de mode, directeur créatif, styliste de mode, assistant exécutif, acheteur, acheteur, joueur de football, conservateur d’art ». Cependant, Orhan Awatramani a écrit sur son profil LinkedIn officiel qu’il est chef de projet spécial chez Reliance Industries Limited, la société de plusieurs milliards de dollars dirigée par Mukesh Ambani. Notamment, Orry est un ami proche d’Isha Ambani et de Radhika Merchant.