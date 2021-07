VIRAL! Les dernières photos de la fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, prennent d’assaut Internet

Khan de Shahrukh et la fille de Gauri Khan, Suhana Khan, a encore un long chemin à parcourir pour devenir acteur, mais l’enfant vedette compte 1,9 million de fans sur les réseaux sociaux. Non seulement cela, mais la star glamour a également divers clubs de fans qui lui sont dédiés.

Suhana partage souvent des photos et des vidéos sur son Instagram. Mais ses pages de fans partagent également fréquemment des photos inédites d’elle qui deviennent virales sur Internet en un rien de temps. Récemment, quelques photos de Suhana ont été partagées par certaines pages et ses fans ne peuvent pas garder leur calme.

Sur la première photo, on peut voir Suhana posant pour la caméra dans une robe rose et blanche. Elle a les cheveux séparés d’un côté, porte deux colliers élégants. En arrière-plan, on peut voir plusieurs rochers traîner.

La deuxième photo est apparemment du voyage de Suhana à Londres. Elle pose pour la caméra avec son sourire charmant et son look sans maquillage. Sur la photo légèrement retouchée, Suhana porte un haut à spaghetti et a les cheveux attachés en une tresse.

La troisième photo est un selfie de Suhana et de son amie d’université. Pendant que Suhana pose la langue sortie, son amie rayonne pour la caméra. Sur la photo, Suhana porte un débardeur blanc et ses colliers tendance.

Plus tôt cette semaine, Suhana avait posté une photo d’elle avec un chat sur ses genoux. Sur la photo filtrée, Suhana porte un haut beige et un pantalon gris. Elle porte également un chapeau bleu. « Dame aux chats », a-t-elle légendé la photo.

Pour les non avertis, Suhana étudie actuellement à la Tisch School of the Arts de l’Université de New York et l’enfant vedette aspire à être acteur tout comme son père.

Dans le passé, Suhana a souvent fait la une des journaux pour plusieurs raisons. Elle a parlé d’être victime d’intimidation pour sa couleur de peau et d’être la fille d’une superstar de Bollywood. La jeune femme de 21 ans a également été critiquée après sa première séance photo où elle est apparue sur la couverture de Vogue India en 2018. Les gens se sont plaints que Suhana n’a débarqué qu’à cause de la stature de son père et non d’elle.