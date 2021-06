VIRAL! L’acteur de ‘Kumkum Bhagya’ Zeeshan Khan s’est arrêté d’embarquer en peignoir

La mode aéroportuaire existe depuis un certain temps. Des célébrités de la ville B aux stars de la télévision, les acteurs s’habillent de la meilleure des manières et portent parfois même des looks originaux en sachant qu’ils seraient tapés en route ou à l’aéroport. Et tandis que la plupart des célébrités ont déployé beaucoup d’efforts pour améliorer leur jeu de mode à l’aéroport, la star de la télévision Zeeshan Khan, mieux connue pour son rôle dans le feuilleton quotidien à succès « Kumkum Bhagya », a laissé ses fans stupéfaits lorsqu’il a été vu à l’aéroport de Goa en un peignoir. Notamment, avant d’être aperçu à l’aéroport, Zeeshan tournait à Goa avec une robe de chambre et il a donc décidé de ne pas changer de tenue car il s’y sentait « à l’aise ».

Vendredi, Zeeshan a profité de son compte Instagram pour partager un court clip dans lequel on le voit marcher à l’intérieur de l’aéroport enfilant un peignoir tout en exprimant son amusement devant le fait que tout le monde lui prêtait attention à cause de la façon dont il était habillé.

Dans le clip, on peut entendre Zeeshan dire qu’il créera l’histoire en devenant la première personne à voyager dans un vol portant un peignoir et que son nom serait inscrit dans le Livre Guinness des records.

Cependant, le personnel d’Air India a déjoué ses plans et lui a dit que voyager en peignoir n’était pas autorisé. « Le personnel d’Air India est une déception », a-t-on entendu dire Zeeshan dans la vidéo.

À propos de la cascade, Zeeshan a déclaré à SpotboyE: «Eh bien, je pense que nous avons une vie et que nous devrions en tirer le meilleur parti. Qui décide qu’il est inapproprié de porter un peignoir en public. Si je suis à l’aise, alors quel est le problème ? » De plus, tout en avouant qu’il aime défier les normes, au lieu de simplement les suivre, il a ajouté: «Je crois qu’il faut faire ce que je veux. Pour moi, il n’y a qu’une vie et je suis là pour en profiter au maximum, défier les normes, et les remettre en question car certaines d’entre elles honnêtement sont suivies aveuglément.