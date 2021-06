VIRAL! La vidéo sur la rampe HOT de l’acteur de ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’, Munmun Dutta, laisse les fans baver

L’acteur de ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’, Munmun Dutta, qui a récemment fait la une des journaux pour avoir utilisé une insulte de castiste dans l’une de ses vidéos YouTube, a jeté un sort à ses fans et abonnés avec de superbes photos et vidéos d’elle-même.

La diva qui interprète le rôle de Babitaji alias Babita Iyer dans la sitcom à succès ‘TMKOC’ a conquis Internet avec ses photos sexy et torrides, et dans ce cas aussi un court clip vidéo où elle peut faire étalage de ses talents de rampe.

Les récents téléchargements sur Instagram de Munmun Dutta font fureur sur Internet étant donné qu’elle est l’une des stars de la télévision les plus populaires de nos jours et qu’elle compte plus de 4,8 millions d’abonnés.

Outre les photos de Munmun vêtue d’une combinaison bleue sans bretelles qui font baver les fans, son clip vidéo d’il y a quelques jours est devenu viral sur Internet. Dans le clip sexy au ralenti, on voit Munmun montrer sa marche de mannequin alors qu’elle descend une allée dans ce qui ressemble apparemment à un restaurant. Vêtue d’une robe vert émeraude avec une fente haute, Munmun avait l’air à couper le souffle alors qu’elle suintait de confiance en marchant dans l’allée comme un modèle entraîné et a laissé les fans à bout de souffle. Elle a coiffé la robe qui comportait des manches caftan et un bas moulant avec une ceinture dorée qui accentuait ses courbes. Elle a complété le look avec des coins dorés. Parallèlement à la vidéo, Munmun a mentionné: « J’ai eu un petit moment sur la piste. »

Munmun a certainement laissé ses fans en redemander avec sa marche sur rampe stellaire. Les internautes ont consulté la section des commentaires du message et ont déclaré qu’elle avait l’air LIT à travers des emojis de feu.

Munmun essaie le rôle de Babita Iyer dans ‘TMKOC’ depuis 2008. Avant cela, elle est apparue dans la série télévisée de 2004 ‘Hum Sab Baraati’.