La réponse épique de Priyanka Chopra après qu’un fan lui ait demandé quel parfum elle portait remporte Internet.

L’actrice de Bollywood Priyanka Chopra, qui ne manque jamais de conquérir nos cœurs avec ses réponses épiques, a encore une fois conquis les cœurs avec sa réponse lorsqu’un fan lui a demandé « quel parfum portez-vous » lors du concert de Nick Jonas.

Lorsqu’un de ses fans lui a posé des questions sur son parfum, Priyanka Chopra a répondu : « C’est exactement comme ça que je sens. » La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, l’un de ses fans a écrit : « Je l’aime tellement. Vía jayypad tiktok « Et pourquoi ai-je dit si mignon, merci, j’étais si nerveux. Elle est littéralement magnifique en personne, je suis mort. »





L’un des utilisateurs des réseaux sociaux a commenté : « Elle est comme la célébrité la plus gentille du monde, sans casquette. » La deuxième a dit : « Elle est tellement positive… Je l’adore absolument. » Le troisième a dit: « Je prie le Seigneur pour qu’il me permette aussi de la voir vivre dans ma présente naissance, prie le Seigneur pour qu’il me permette aussi de la voir vivre dans ma présente naissance. »

Tout en partageant les photos du concert de son mari, Priyanka Chopra est devenue pom-pom girl pour lui et a écrit sur son Instagram : « Tu es un aimant @nickjonas MM et j’ai tellement de chance de t’avoir. Félicitations pour le début d’une tournée incroyable. Vous êtes tous partants pour une grande aventure ! Allons-y ! Excellent travail de l’équipe JB, du groupe et de l’équipe. Le spectacle était fluide et impressionnant. Deuxième tour ce soir.

Pour ceux qui ne le savent pas, les Jonas Brothers ont débuté leur tournée à New York le 13 août. Priyanka Chopra a été vue présente le premier jour dans une tenue noire et blanche avec ses belles-sœurs Sophie Turner et Danielle Alena.

Pendant ce temps, Priyanka Chopra a récemment été vue dans la websérie américaine Citadel des Russo Brothers. L’actrice a impressionné les fans avec son avatar plein d’action et tourne actuellement pour son prochain film intitulé Chefs d’État avec John Cena et Idris Elba. Le film est réalisé par Ilya Naishuller et produit par John Rickard et Peter Safran.

Lire Priyanka Chopra « prend du recul » par rapport à son restaurant new-yorkais Sona, deux ans seulement après son ouverture, sachez pourquoi