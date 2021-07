VIRAL! La première photo du nouveau-né de Kareena Kapoor-Saif Ali Khan, Jeh, prend d’assaut Internet

Kareena Kapoor Khan et Saif Ali Khan ont accueilli leur deuxième enfant, leur fils Jeh, le 21 février de cette année. Depuis sa naissance, les fans du couple ont hâte d’avoir un aperçu de Jeh, dont le nom n’a été révélé au monde que récemment. Kareena avait précédemment partagé une photo de son fils aîné Taimur tenant Jeh, cependant, son visage était obscurci.

Maintenant, une page de fans de Kareena Kapoor a partagé une photo de Jeh et elle est devenue virale sur les réseaux sociaux. Sur la photo, on peut voir l’actrice embrasser son adorable petit munchkin sur le front alors qu’il dort dans le lit de bébé. L’image semble provenir du livre récemment lancé par Kareena, « Bible de la grossesse » avec sa note de dédicace : « Aux hommes les plus beaux de ma vie, ma force, mon monde – Saifu, Taimur et Jeh. »

Regarde le post ici :

A l’occasion de la fête des mères 2021, Kareena avait partagé une photo en noir et blanc de Taimur tenant Jeh dans ses bras. L’image a été cliquée de telle manière que le visage de Jeh n’était pas visible sur la photo.

Ce n’est que la semaine dernière que Randhir Kapoor a confirmé que le fils cadet de Kareena et Saif s’appelait Jeh. Lorsqu’on lui a demandé quand le nom a été finalisé, Randhir a répondu : « Nous l’avons finalisé il y a environ une semaine. »

Récemment, Kareena Kapoor Khan a publié son livre « La Bible de la grossesse », qui selon elle « est comme mon troisième enfant… de la conception à sa naissance aujourd’hui ».

Elle a dit : « Cela a été tout un voyage… mes grossesses et la rédaction de ma Bible de la grossesse. Il y avait des bons et des mauvais jours ; certains jours, j’étais impatient d’aller au travail et d’autres où j’avais du mal à sortir du lit. Ce livre est un récit très personnel de ce que j’ai vécu à la fois physiquement et émotionnellement au cours de mes deux grossesses.

Mercredi 15 juillet, Kareena s’est retrouvée en difficulté lorsqu’un groupe chrétien a déposé une plainte contre elle et deux autres pour avoir porté atteinte aux sentiments religieux de leur communauté. Le groupe s’est opposé à l’utilisation du mot sacré « Bible » dans le titre du livre.