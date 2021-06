VIRAL! La photo de Pooja Batra avec la mère d’Elon Musk, Maye Musk, casse Internet

L’actrice Pooja Batra a partagé une photo de retour du moment où elle a rencontré la mère d’Elon Musk, Maye Musk, lors d’un événement en 2018. Elle s’est rendue sur son Instagram officiel jeudi 17 juin pour partager trois photos avec Maye Musk. « Avec la centrale Maye Musk #TBT », a-t-elle écrit en partageant les photos.

Sur les trois photos, Pooja Batra est vue souriante pour la caméra avec Maye Musk à ses côtés. Sur la photo, on peut voir Pooja vêtue d’une robe couleur cuivre et Maye Musk, qui est mannequin depuis plus de 50 ans, portait une combinaison jupe-pull rouge.

Les images proviennent de la quatrième édition des CineFashion Film Awards en 2018. La cérémonie a eu lieu au Saban Theatre de Beverly Hills, en Californie. Pooja avait également partagé une photo de cette réunion en 2018 après quelques jours de la cérémonie de remise des prix.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Maye Musk est la mère d’Elon Musk, l’entrepreneur milliardaire derrière la société aérospatiale SpaceX et la marque automobile à énergie propre Tesla.

Certains ne le savent peut-être pas, mais deux ans avant de traîner avec Maye Musk, elle avait également rencontré son fils Elon en 2016 lors de la première soirée de la saison 6 de « Game Of Thrones ».

Pooja Batra a été couronnée Miss India International Femina en 1993. Elle est surtout connue pour sa performance dans des films comme « Kahin Pyaar Na Ho Jaaye », « Nayak », « Virasat » et Jodi No 1.