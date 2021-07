Depuis que Rubina Dilaik est sortie de la maison » Bigg Boss 14 » avec le trophée du vainqueur à la main, elle a conquis le cœur de ses fans une photo à la fois.

La poignée Instagram de Rubina, qui compte 5,3 millions de followers, est l’endroit où la diva informe ses fans de sa vie professionnelle et personnelle et les taquine avec de superbes photos d’elle de temps en temps.

L’une des stars les plus recherchées de l’industrie de la télévision, Rubina Dilaik a récemment partagé un carrousel de photos d’une beauté à couper le souffle dans une robe de princesse bleu glacier. Rubina avait l’air tout à fait la diva qu’elle est dans la magnifique tenue bien ajustée qui comportait un décolleté corset. Rubina a attaché ses cheveux en une queue de cheval haute et a opté pour un minimum de maquillage et d’accessoires pour compléter le look.

Sur les photos, Rubina est vue en train de prendre une pose de différentes manières tout en affichant sa silhouette en sablier et sa beauté sans faille.

Regardez la photo ici :

Plus tôt, Rubina avait mis le feu à Internet avec un clip vidéo et des photos vêtues d’une tenue rose vif qu’elle a associée à des lunettes de soleil noires. Jetez un œil aux images ici :

Rubina Dilaik avait également pris d’assaut Internet avec ses photos en monokini et bikini qui ont laissé ses fans sur les réseaux sociaux en redemander.

Jetez un oeil ici :

Côté travail, Rubina est bien connue pour son rôle de Radhika dans ‘Chotti Bahu’ et de Soumya Singh dans ‘Shakti-Astitva Ke Ehsaas Ki’. En dehors de cela, Rubina est également apparue dans des émissions telles que « Saas Bina Sasural », « Punar Vivah – Ek Nayi Umeed », « Devon Ke Dev…Mahadev ».