Viral! Kriti Sanon brûle la scène IIFA avec ses mouvements sexy, regardez la vidéo

L’acteur Kriti Sanon a rendu IIFA 2023 très spécial avec sa performance fascinante. Elle a impressionné le public avec ses mouvements de danse incroyables alors qu’elle jouait avec le groupe de danse norvégien Quick Style sur sa chanson à succès « Param Sundari » du film Mimi.

Partageant les vidéos et les photos de sa performance énergique, la page officielle de lIFA’a a sous-titré : « Juste au moment où nous pensions que ça ne pouvait pas aller mieux, nous avons eu #kritiSanon et #TheQuickstyle pour faire vibrer la scène aux Nexa IIFA Awards 2023 ! »

Découvrez quelques aperçus des performances puissantes de Kriti.





Elle a également joué sur le morceau romantique Apna Bana Le de son film de comédie d’horreur Bhediya et Munda Sohna Hun Main du film de comédie romantique Shehzada. Elle sait mieux attirer l’attention des fans grâce à ses talents d’actrice et de danseuse.

« Ouick sanon », a commenté un fan. Un autre fan a écrit : « Elle est en feu sur scène. » « Thumkeshwari », a écrit un fan. Les prestigieux IIFA Awards 2023 ont eu lieu à Abu Dhabi vendredi et samedi avec l’événement IIFA Rocks qui s’est tenu le 26 mai et la soirée de remise des prix le 27 mai. Outre Kriti, Salman, Nora, Jacqueline Fernandez, Varun Dhawan et Rakul Preet Singh entre autres la scène en feu avec leur puissance.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Kriti Sanon sera ensuite vu à Adipurush. Dirigé par Om Raut, Adipurush est basé sur l’épopée sanskrite Ramayana. Le film met en vedette Prabhas dans Raghava, Kriti Sanon dans Janaki et Sunny Singh dans Laxman. Produit par Bhushan Kumar, Krishan Kumar, Rajesh Nair, Om Raut et Prasad Sutar, le film devrait sortir le 16 juin. Plus tôt, le film devait sortir en janvier, cependant, après que le teaser du film ait fait face à un contrecoup en raison de pauvres CGI et VFX, les fabricants ont reporté le film. La nouvelle bande-annonce qui est sortie le 9 mai a suscité l’amour et les fans ont hâte de regarder le film. La bande-annonce du film est devenue la bande-annonce hindi la plus regardée au cours des 24 premières heures. (Avec les contributions de l’ANI et de l’IANS)