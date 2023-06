Viral Kohli appelle Kaho Naa.. Pyaar Hai un «hit culte»; avoue avoir été bouleversé par Hrithik Roshan

Sensation de cricket et meilleur joueur indien Virat Kohli révèle son album d’enfance, qui mentionne la superstar indienne Hrithik Roshan comme sa Personne la Plus Admirable. Dans une récente vidéo virale, Virat Kohli a avoué être un admirateur de Hrithik Roshan depuis son enfance. Il a ajouté qu’il avait été époustouflé par sa danse et avait compris l’engouement derrière son premier film Kaho Na Pyaar Hai.

Hrithik Roshan est la superstar du millénaire qui a marqué son entrée dans le monde du divertissement

On voit Virat Kohli dire: « Kaho Na Pyaar hai était une secte, je suis devenu fou, surtout la danse. »

Hrithik Roshan est la superstar du millénaire qui a marqué son entrée dans le monde du divertissement et est devenue une sensation du jour au lendemain. Kaho Naa Pyaar Hai a non seulement offert au pays une nouvelle Superstar, mais a également lancé une révolution de la danse dirigée par Hrithik Roshan. Battant des records avec seulement son premier film, l’acteur est immédiatement devenu une star, générant « Hrithik Mania » dans tout le pays.

L’un des hommes les plus désirables au monde et parmi les célébrités sportives les plus riches, Virat Kohli résonne également avec la frénésie du charme irrésistible de Hrithik Roshan.

Alors que Virat Kohli vient de terminer la dernière saison d’IPL et a été occupé lors de la finale du Championnat du monde de test à l’Oval en Australie, Hrithik Roshan a récemment remporté le prix IIFA pour sa dernière version Vikram Vedha et se prépare pour Fighter.