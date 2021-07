VIRAL! Janhvi Kapoor partage des photos de vacances de retour et se souvient de moments heureux avec des amis

Janhvi Kapoor a récemment partagé des photos de ses vacances à la plage. Elle est allée avec la réalisatrice de « The Kargil Girl » Sharan Sharma et la fille de Raj Kumar Santoshi, Tanisha Santoshi.

Sur la première photo, on peut la voir courir pieds nus avec des cheveux sur le visage. La seconde est d’elle allongée sur l’herbe, la troisième a Janhvi, Sharan et Tanisha souriant au bord de la piscine.

Elle a également laissé tomber quelques photos du magnifique paysage. Les autres photos sont des trois ensemble et quelques portraits de Janhvi profitant du temps magnifique.

Les internautes ont adoré ses photos et sont allés de tout cœur pour elle.

Sharan a également posté quelques photos du voyage en juin.

Pour les non avertis, dans une interview avec Elle India, Janhvi a déclaré: « Une chose que j’ai apprise, c’est que je suis heureux d’être seul et que je n’ai plus peur d’être seul. Je suis enfin arrivé à un endroit où l’autosuffisance ne me fait pas peur. A part ça, j’ai beaucoup travaillé sur ma peinture et j’ai cuisiné pendant un mois ou deux. »

Interrogée sur ses projets à venir, Janhvi a déclaré au magazine : « Je viens de terminer mon film, ‘Good Luck Jerry’. J’ai été au Pendjab pour son tournage au cours des trois derniers mois, et je suis tellement attaché au le lieu, l’équipe et l’équipe et le personnage que je joue. Je vais reprendre le tournage de ‘Dostana 2’ ensuite, et nous verrons ensuite ce qui m’est réservé.