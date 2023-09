Viral! Janhvi Kapoor danse avec son petit ami Shikhar Pahariya au Ganpati Visarjan : regardez

Dans le clip, on peut voir Janhvi Kapoor danser de tout son cœur sur les rythmes du dhol avec Shikhar Pahariya pendant le visarjan de Ganpati.

L’actrice de Bollywood Janhvi Kapoor, qui fait souvent la une des journaux en raison de sa mode et de son style, a été aperçue avec son petit ami Shikhar Pahariya pendant le visarjan de Ganpati et la vidéo de celle-ci devient virale sur les réseaux sociaux.

Dans le clip, on peut voir Janhvi danser de tout son cœur au rythme du dhol avec Shikhar Pahariya, elle était couverte de couleurs. La vidéo a été partagée par le célèbre photographe Varinder Chawla sur les réseaux sociaux avec la légende : « Le couple rumeur #JanhviKapoor et #ShikharPahariya a été aperçu en train de danser de tout son cœur lors d’un Ganpati Visarjan ».

Côté travail, Janhvi sera bientôt vu avec Rajkummar Rao dans le drame sportif Mr and Mrs Mahi. Outre M. et Mme Mahi, Janhvi fera également ses débuts régionaux avec Jr NTR dans le prochain film, Devara. Avant le 40e anniversaire de Jr NTR, le prochain film de l’acteur, auparavant intitulé NTR 30, a obtenu son titre officiel : Devara.

Le 19 mai, les réalisateurs et l’acteur ont annoncé le titre du film avec une première affiche intrigante. Devara signifie Dieu, et Jr NTR a l’air brut, intense et dur sur l’affiche. Sur l’affiche, Jr NTR est montré brandissant une épée et il est destiné à éliminer le mal. Debout près d’un bord de mer présumé, Jr NTR semble menaçant en tant que punisseur. La dernière sortie sur grand écran de Kapoor a eu lieu avec son père, Milli, un thriller de survie produit par Boney Kapoor.

Sur le plan personnel, Janhvi est lié à Shikhar Pahariya depuis un certain temps. Les deux hommes ont été aperçus lors de nombreux dîners et déjeuners autour de Mumbai et certains fans aux yeux d’aigle en avaient déduit, à l’aide de leurs publications sur les réseaux sociaux, qu’ils avaient récemment pris des vacances ensemble. Janhvi elle-même est restée discrète sur sa vie personnelle.