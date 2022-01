VIRAL! Ileana D’Cruz le tue dans un avatar de mariée avec une touche, voir les photos

Ileana D’Cruz est l’une des actrices les plus glamour et à la mode de l’industrie cinématographique hindi. Elle continue de traiter ses fans avec des images incroyables de ses séances photo et de ses vacances sur les réseaux sociaux. La dernière photo publiée par l’actrice fait déjà le buzz sur Internet.

S’adressant à Instagram le 26 janvier, Ileana a montré son attitude « badass » dans un lehenga rouge vif assis sur un vélo. Semblant extrêmement confiante sur la photo, ses talons pointus noirs ont attiré l’attention de tout le monde. Elle a sous-titré la photo comme suit : « Certains jours, tu dois juste être un peu dur à cuire – Surtout quand quelqu’un te demande de partager ton pain perdu ». Sa section de commentaires était inondée de cœurs rouges et d’emojis embrassants de ses fans et abonnés.

Découvrez l’image virale ici

Plus tôt cette semaine, l’actrice de « Rustom » avait enflammé Internet avec son look « sans pantalon ». Elle a posé dans un bikini blanc à épaules dénudées sur la photo rétro monochromatique, montrant sa coiffure courte et son corps tonique. La photo a été prise sous un angle latéral, avec son visage détourné de l’appareil photo. Sous-titrant la photo, elle avait écrit « Je suis tout au sujet de la vie sans pantalon ».

Pendant ce temps, sur le front du travail, Ileana sera vue dans deux films en 2022. Elle joue dans la comédie sociale basée sur l’obsession de l’Inde pour la peau claire « Unfair and Lovely » face à Randeep Hooda. Elle a également récemment terminé le tournage d’un film de comédie dramatique romantique encore sans titre dans lequel elle partage l’espace d’écran avec Vidya Balan, Pratik Gandhi et la sensation indo-américaine Sendhil Ramamurthy.

Dans son dernier film ‘The Big Bull’, elle a joué le rôle de la journaliste Meera Rao, basée sur le célèbre journaliste d’affaires Sucheta Dalal qui a enquêté sur l’escroquerie à la bourse indienne de 1992 menée par l’agent de change Harshad Mehta, dont le personnage était joué par Abhishek Bachchan dans la version OTT 2021.