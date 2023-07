Viral : Disha Patani et son ex-petit ami Tiger Shroff repérés ensemble

Tiger Shroff et Disha Patani ne sont pas étrangers aux rumeurs de rencontres. Après des années de discussions sur leur couple, il a été rapporté l’année dernière qu’ils se dirigeaient vers Splitsville. Tiger Shroff a même confirmé sur Café avec Karan qu’il est célibataire. Cependant, au cours des derniers jours, les deux stars ont été aperçues ensemble, envoyant leurs fans en émoi. Samedi, les deux stars ont été aperçues à Delhi avec Krishna Shroff – la sœur de Tiger Shroff – assistant à un événement d’arts martiaux mixtes. Partageant une image des deux lors de l’événement en interaction, un fan a écrit: « Tiger et Disha à nouveau ensemble » et a ajouté un emoji cœur-œil.

Alors que Tiger Shroff était vêtu d’un t-shirt, d’un pantalon et de chaussures noirs, Disha Patani est sortie dans un crop top, un pantalon blanc et des baskets.

Plus tôt, dans une autre vidéo, postée par un fan, Disha Patani et Tiger Shroff sont vus à l’intérieur d’un avion. On voit également avec eux le fils de Danny Dangzogpa, Ringzing Dangzogpa. La vidéo, enregistrée par Disha, montre Ringzing assis en face de l’actrice et Tiger Shroff assis à côté de lui. Alors que Disha Patani et Ringzing sont vus en train de poser, Tiger Shroff semble sourire tout en évitant la caméra

Voici quelques autres aperçus du couple partagés par le célèbre photographe Yogen Shah.

Pendant ce temps, en mars de cette année, à l’occasion de son anniversaire, Tiger Shroff a reçu un message d’anniversaire de Disha Patani. Sur Instagram, elle a partagé une adorable photo du Héropanti acteur portant un sweat à capuche pour enfant à imprimé tigre. Dans la légende, elle a déclaré: « Restez la plus belle et la plus inspirante. Joyeux anniversaire Tiggy. » Inutile de dire que ce fut un moment où les fans se sont évanouis et ont fait « aww » à l’unisson. Lisez tout à ce sujet ici.

Côté travail, Disha Patani sera vue dans Yodha et Projet K Tiger Shroff sera vu dans Ganapath et Bade Miyan Chote Miyan.