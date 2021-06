VIRAL! Deepika Padukone et Ranveer Singh portent un toast sur des photos de mariage UNSEEN

Ranveer Singh et Deepika Padukone se sont mariés en Italie en novembre 2018. Les deux ont partagé de belles photos de mariage à l’époque. Cependant, aujourd’hui, à notre grande chance, des photos inédites de leur mariage ont été divulguées.

Ranveer et Deepika sur l’une des photos peuvent être vus vêtus de leur tenue de mariage, un verre de champagne à la main face à face. Dans une autre, on peut les voir assis dans leur voiture après leur mariage et sur la troisième photo, ils se regardent après avoir porté un toast.

Pour les inconnus, après s’être fréquentés pendant environ sept ans, le couple a officialisé leur relation sur les réseaux sociaux en annonçant qu’ils se marieraient en 2018. Ils ont tenu l’occasion lors d’une cérémonie intime en présence de leurs familles respectives et de certains amis en Italie. Le couple a strictement maintenu une politique de non-téléphone pour leurs invités afin qu’aucune de leurs photos de mariage ne soit divulguée.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, les acteurs partageront l’espace d’écran dans le drame sportif ’83’ de Kabir Khan où Ranveer jouera le rôle du joueur de cricket Kapil Dev et elle jouera sa femme Romi Dev. Le couple a également « Cirkus » de Rohit Shetty dans son panier.

En dehors de cela, Ranveer a également « Takht » dans son pipeline et Deepika a le prochain de Shakun Batra, « Fighter », Nag Ashwin avec Prabhas et « The Intern » avec Amitabh Bachchan