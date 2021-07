VIRAL! Ameesha Patel rompt Internet avec ses vidéos de bikini dignes de la bave, dit « la plage me préoccupe »

L’actrice Ameesha Patel manque vraiment à la plage et aspire à des vacances, comme en témoignent ses dernières photos. Ameesha a mis le feu à Internet avec ses dernières photos et ses fans ne peuvent tout simplement pas en avoir assez.

L’actrice de ‘Gadar’ a partagé une vidéo d’elle dans un bikini multicolore et a associé son look à des nuances de bleu et à un bandana rouge. La vidéo est tournée sur une plage. « J’espère que je pourrais être aussi chaude et cool que toi », a-t-elle légendé son message.

Ameesha a également partagé une photo d’elle dans un bikini noir sexy, des lunettes de soleil noires et un bandana imprimé marron. La photo a laissé beaucoup baver dans la section des commentaires. Ameesha a associé son look à deux colliers en forme de cœur. En partageant la photo, elle a écrit: « La plage me vient à l’esprit. »

Dans une autre vidéo, on peut voir Ameesha se détendre sur une chaise tout en portant un bikini noir, des lunettes de soleil et un bandana marron. « Chillin out relaxin… du soleil et du sel de mer dans mes cheveux… un manque majeur… la vie à la plage », a-t-elle légendé sa vidéo.

Les fans de l’acteur ont réagi à ses vidéos et à sa photo avec des emojis de cœur, de feu et d’amour. « Ameesha Ji si sexy et chaude », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté: « Uffffffffffffff damnnnnnnnnnn. » Un troisième utilisateur a écrit : « Je t’aime », tandis qu’un cinquième a commenté : « Plus chaud que le soleil ».

Ameesha a fait ses débuts avec ‘Kaho Naa Pyaar Hai’ en 2000 avec Hrithik Roshan. Elle a récemment célébré les 20 ans de la sortie de son film ‘Gadar : Ek Prem Katha’ qui mettait également en vedette Sunny Deol et Amrish Puri. Sur le plan du travail, Ameesha sera ensuite vue dans ‘Mystery of Tattoo’, qui met également en vedette Arjun Rampal et Daisy Shah. Elle apparaîtra également dans une comédie romantique avec l’acteur pendjabi Nav Bajwa.