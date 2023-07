Viral! Aditya Roy Kapur et Ananya Panday repérés ensemble à Lisbonne, des photos romantiques alimentent les rumeurs de rencontres

Sur les photos virales de Lisbonne, on peut voir Aditya Roy Kapur enlacer Ananya Panday.

Les stars de Bollywood Aditya Roy Kapur et Ananya Panday ont fait la une des journaux à cause de leurs rumeurs de rencontres. Récemment, ils ont été aperçus ensemble à Lisbonne et leurs photos font le buzz sur les réseaux sociaux.

Sur les photos virales de Lisbonne, on peut voir Aditya serrer Ananya dans ses bras. Le célèbre photographe Manav Manglani a partagé les photos sur Instagram et a écrit : « Brand New Couple Alert Aditya Roy Kapoor et Ananya Panday passent du bon temps ensemble à Lisbonne. nous aimons la chimie associée à de beaux sourires alors qu’ils posent avec des fans au Portugal #Exclusive #ManavManglani.

Regarde:

Ces images ont déclenché des rumeurs de rencontres, les internautes ont réagi aux photos, l’un d’eux a écrit : « Tais-toi Adi…… tu ne peux pas remplacer Shradha. Le second a dit: « Je m’attendais à plus d’Aditya! » Le troisième a dit: «Maintenant, tout le monde se sentira mal pour Aditya, comme d’habitude. Vous ne voyez pas que c’est un homme mûr et qu’il sort avec une fille qui a la moitié de son âge. Vous n’avez pas besoin de vous sentir désolé pour Aditya. C’est un homme mûr. La quatrième a dit : « Merde, elle a de la chance. »

Pendant ce temps, Ananya et Aditya ont assisté ensemble à un concert des Arctic Monkeys et ont partagé des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux. Ces photos récentes ont alimenté les rumeurs de rencontres. Partageant la photo, Ananya a écrit : « rien de tel que les Arctic Monkeys. Ma chanson préférée de tous les temps.

Bien qu’ils n’aient pas officiellement confirmé leur relation, leurs fans croient fermement qu’ils sont en couple. Récemment, Ananya a parlé de ses projets de mariage, affirmant qu’elle était trop jeune et qu’elle n’envisageait actuellement pas de se marier. Les rumeurs sur la relation entre Ananya Panday et Aditya Roy Kapur ont commencé lorsque Karan Johar en a fait allusion dans son talk-show, Koffee With Karan 7.

L’année dernière, Ananya Panday et Aditya Roy Kapur ont assisté ensemble à la célébration Diwali de Kriti Sanon et ont marché sur la rampe du créateur Manish Malhotra lors de la Fashion Week de Lakme.

L’apparition d’Ananya Panday et d’Aditya Roy Kapur ensemble lors de la demi-finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 à Doha a encore alimenté les rumeurs sur leur relation.

Ananya Panday a également parlé de son régime alimentaire et de sa routine d’exercice. Elle a admis qu’elle n’aimait pas s’entraîner, alors elle mange moins à la place. Cependant, elle a averti ses fans qu’il est important de bien manger et de faire des exercices qu’ils aiment.

S’exprimant contre la cyberintimidation, Ananya Panday a exhorté tout le monde à élever la voix contre ce comportement nuisible. Elle a reconnu que de nombreuses personnes souffrent en silence et elle a décidé de prendre position.

Lire|Suniel Shetty confirme le croisement de Welcome avec Awara Paagal Deewana, dit « nous allons le sortir du parc » | Exclusif