Viral! Abdu Rozik dit ‘swagat nahi karoge’ après avoir quitté la maison de Bigg Boss 16, pose avec Maniesh Paul

Le concurrent préféré de l’Inde, Abdu Rozik, qui a gagné des millions de cœurs avec son passage dans la maison Bigg Boss 16, a fait une sortie du Khan de Salman Khan samedi. Les fans sont devenus émus après avoir appris la nouvelle car ils ne verront plus Abdu dans la série.

Après être sorti de la maison Bigg Boss, Abdu Rozik a rencontré Maniesh Paul pour son podcast. Il a été vu en train de chanter Chota Bhaijaan et de poser pour les papas. Plus tard, il a rencontré Maniesh Paul et la vidéo de la même chose est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le célèbre photographe Viral Bhayani a partagé la vidéo, les internautes y ont réagi.





L’un d’eux a écrit: “Heeeeess sooo cutteee yrHeeeeess sooo cutteee yr.” Le second a dit : « Abdu semble plus confiant après avoir séjourné dans la maison BB ! Le troisième a dit : « Chota bhai jaan ki baat fav abduuuu ». Le quatrième a dit: “Tu es si beau abdya.” La cinquième personne a commenté: “Archana bolrahahe turtur kuch carrière banjaye sont mantal Archana Abdu international Star he uski sat jo utte bettehe tera sapne me b nahi soch Sakti.” Un autre a dit : « Abdu, tu nous manques. C’est déchirant de voir que vous ne faites pas partie de BB16.

Pour les non-initiés, le voyage de la star de Bigg Boss 16, Abdu Rozik, est terminé, il a été vu en train de sortir du spectacle de Salman Khan hier soir. Shiv Thakare, Nimrit Kaur, Sajid Khan, Archana Gautam, Tina Datta, MC Stan et d’autres ont été vus devenir émotifs.

Non seulement les colocataires, mais les fans de Bigg Boss sont incapables de digérer le fait qu’Abdu ne fera plus partie de l’émission de téléréalité. Le chanteur est à la mode sur les réseaux sociaux depuis que les fans ont appris qu’il avait quitté la maison Bigg Boss 16. Les internautes se sont rendus sur Twitter et ont exprimé leurs sentiments.

L’un d’eux a écrit: «Frère, dis-lui qu’il était une lumière si inattendue, un air frais et une dose positive dont nous avions tous besoin. Ange sous forme humaine !!! Quand il venait à l’écran, c’était un traitement au-delà de BB la plupart du temps. svp donnez tout l’amour à #AbduRozik. Un tel sport qu’il est !!!

