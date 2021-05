Vira Sathidar, figure culturelle qui a combattu le système des castes en Inde, décède à 62 ans

NEW DELHI – Vira Sathidar a joué le rôle d’une chanteuse protestataire empêtrée dans le système juridique frustrant de l’Inde dans «Court», un film de 2014 qui a remporté des éloges en Inde et dans le monde. Pourtant, M. Sathidar, un militant de longue date contre l’injustice avec peu d’expérience à l’écran, est resté mal à l’aise de se décrire comme un acteur.

M. Sathidar s’est agité contre le système de castes profondément enraciné en Inde, dans lequel ceux qui sont au fond – ses camarades Dalits, ou intouchables – sont systématiquement maltraités. Décrocheur du secondaire, il écrit des livres et des articles, édite des magazines et organise des spectacles de rue. Pendant un bref instant, il dirigea une librairie. Il était à la tête de la section Maharashtra de la Confédération des organisations de défense des droits de l’homme.

« C’était une bibliothèque vivante », a déclaré son ami Nihal Singh Rathod, « sur les sciences politiques, sur les sciences sociales. »

Vira Sathidar est née le 7 juin 1958, dans le village de Parsodi, près de Nagpur, à Rauf et Gangubai Sathidar. Son père, agriculteur, était un fervent partisan de BR Ambedkar, l’un des penseurs et personnalités politiques les plus influents de l’Inde. M. Ambedkar, lui-même Dalit, faisait partie du mouvement d’indépendance indien et a joué un rôle central dans la rédaction de la constitution de la future république. Il était également un adversaire infatigable du système des castes, et M. Sathidar a souvent cité son influence en le mettant sur la voie de l’activisme.

M. Sathidar a dit que son père voulait qu’il soit un érudit. Mais c’était un élève distrait et il a quitté l’école après la 10e pour travailler dans une filature de coton.