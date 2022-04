Vir Das s’intéresse à la visite de Will Smith en Inde et dit « arrêtez de gifler les comédiens »

Samedi, Will Smith a été repéré à l’aéroport Kalina de Mumbai. Dès que cette nouvelle a circulé, les internautes ont commencé à le cibler pour sa visite en Inde après l’incident de la « gifle » qui s’est produit aux Oscars. Will Smith avait giflé le comédien et animateur Chris Rock aux Oscars cette année.

Le comédien Vir Das s’est rendu sur Instagram et a fait une fouille sournoise chez Will Smith. Il a écrit : « Will Smith est en Inde ? Bon. Il peut apprendre à arrêter de gifler les comédiens avec ses mains et commencer à les gifler avec des affaires judiciaires.

Pendant ce temps, les internautes ont également donné leur réaction à l’arrivée de Will Smith. Certains étaient heureux de voir l’acteur de Man in Black, tandis que d’autres le trollaient. L’un des utilisateurs des médias sociaux a écrit: «

Après avoir été banni des oscars, Will fait son chemin vers le cinéma. La deuxième personne a mentionné : « Ne vous inquiétez pas les gens, il ne nous giflera pas. Un gars sympa.





La troisième personne a écrit : « Je devine où il va… pour rencontrer Sadhguru. » La quatrième personne a mentionné: « On dirait qu’il est en tournée infia pour l’illumination après beaucoup de stress et de dommages émotionnels dans sa vie personnelle, tout comme Steve Job s’est rendu en Inde pendant son temps libre. » A lire aussi; Will Smith arrive à l’aéroport Kalina de Mumbai, salue paps

Pour les non-initiés, Will Smith s’était excusé auprès de l’humoriste Chris Rock pour l’avoir frappé lors de la cérémonie des Oscars et s’était dit « hors de propos et gêné ».

« Je voudrais vous présenter publiquement mes excuses, Chris. J’étais hors de propos et j’avais tort. Je suis gêné et mes actions n’étaient pas révélatrices de l’homme que je veux être. Il n’y a pas de place pour la violence dans un monde d’amour et gentillesse », a écrit Smith sur Instagram.

« La violence sous toutes ses formes est toxique et destructrice. Mon comportement aux Oscars hier soir était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du travail, mais une blague sur l’état de santé de Jada était trop lourde à supporter pour moi et J’ai réagi émotionnellement », a déclaré Smith dans ses excuses.