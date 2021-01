Quelques jours après que le comédien Munawar Faruqi se soit vu refuser une caution par la Haute Cour du Madhya Pradesh après avoir été arrêté pour avoir blessé les sentiments religieux avec ses blagues, son compatriote Vir Das a rappelé un incident où l’un de ses spectacles de stand-up a été interrompu par des flics.

Das, qui reçoit souvent de la haine sur les réseaux sociaux pour ses blagues et ses commentaires satiriques, est récemment apparu dans un épisode de Un peu tard avec Lilly Singh. Rappelant la fois où l’une de ses blagues lui a causé des ennuis, Das a déclaré qu’une fois qu’il jouait un plateau dans un stade de Delhi, il a fait une blague sur l’ancien président indien APJ Abdul Kalam. Das répondait à une question de Singh pour savoir s’il avait lui-même fait face à une censure en raison de ses blagues.

Selon le comédien, quelqu’un dans le public a trouvé la blague assez peu drôle et offensante pour appeler les flics sur l’artiste au milieu de la série.

« J’ai eu des ennuis à cause des blagues que j’ai faites, mais je trouve souvent que les gens dont vous faites une blague n’ont jamais de problème », a déclaré Das à Singh, anciennement « Wonderwoman » de YouTube, ajoutant que c’était généralement la d’autres personnes qui avaient un problème avec les blagues.

Il a ensuite raconté l’histoire de sa rencontre avec le président Kalam quelques années plus tard et après avoir interagi avec lui, il a découvert que Kalam avait vu la blague que Das avait déjà faite et l’avait même trouvée drôle. « Ce fut le meilleur moment de ma carrière », a déclaré Das.

Das fait partie du nombre d’humoristes et d’artistes du spectacle en Inde qui ont exprimé leur soutien au comédien de 29 ans Munawar Faruqi, qui est en prison depuis le 2 janvier, un jour après avoir été détenu par la police d’Indore. Das et d’autres comme Varun Grover se sont ralliés derrière Faruqui et ont qualifié son arrestation d’attaque contre la liberté d’expression et d’art. Une vidéo de l’incident est devenue virale où Faruqui est interrompu au milieu de sa performance à Indore alors qu’il tente d’expliquer son contenu à ceux qui sont offensés par ses blagues.

Après l’arrestation, l’inspecteur de la ville d’Indore (commissariat de police de Tukaganj) Kamlesh Sharma a déclaré aux médias que Faruqui avait été désigné comme organisateur. « Il n’y a aucune preuve contre lui pour avoir insulté les divinités hindoues ou le ministre de l’Union Amit Shah », aurait déclaré Sharma.

L’apparition de Das intervient un jour après que Kunal Kamra – un autre comédien sous le scanner pour ses blagues – a déclaré à la Cour suprême dans une réponse que les juges et les tribunaux ne bénéficiaient pas d’une protection contre les blagues. Kamra répondait à un avis du SC concernant des pétitions demandant l’ouverture d’une procédure d’outrage au tribunal contre le comédien.