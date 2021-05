Vir Das lève environ Rs 7 lakh pour une association caritative | Nouvelles des gens

Mumbai: Le comique et acteur Vir Das a annoncé lundi qu’il avait collecté environ 7 lakh de roupies pour des œuvres caritatives, en plus de divertir 200 médecins et infirmières au cours du week-end.

« Très heureux d’annoncer que nous avons collecté environ 7 lakhs pour nos deux associations caritatives et que nous avons également fait rire 200 médecins et infirmières ce week-end. Merci à tous ceux qui ont acheté des billets. Nous veillerons à ce que l’argent parvienne à ceux qui en ont besoin. #VirDasAtHome, « Vir a tweeté.

Le mois dernier, il avait partagé sur le site de micro-blogging qu’il animait une émission caritative pour les médecins et les infirmières.