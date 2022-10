Vir Das fantôme par un fan qui a promis de faire sa demande en mariage à son amour dans l’émission du comédien

Dans un incident hilarant, le comédien Vir Das a été fantôme par un fan qui a promis de proposer à son amour lors du spectacle du comédien. S’adressant à Twitter, Vir Das a partagé une capture d’écran où l’on peut voir le fan demander au comédien s’il peut proposer à sa petite amie dans l’émission. « Sans rapport avec tout ce qui est le plus grand fan ! Aimez-vous et votre travail! Je venais à votre spectacle à Winnipeg et je me demandais si vous me permettriez de proposer à ma petite amie au spectacle ! Ce serait génial. Lobe monsieur. Merci pour votre temps », a lu le message. À cela, le comédien a répondu en disant:« Soyez prêt quand j’appellerai votre nom. Ce sera environ 13 minutes après le début du spectacle.

Cependant, lorsque Vir Das a appelé son nom, il ne s’est pas présenté. “Et puis ce mec ne s’est pas présenté pour le spectacle… a appelé son nom trois fois”, lit la légende de la capture d’écran partagée. Regardez par vous-même :

Et puis ce mec ne s’est pas présenté au spectacle… a appelé son nom trois fois.‍♂️ pic.twitter.com/bo7erR2NTO – Vir Das (@thevirdas) 1 octobre 2022

L’image, depuis téléchargée, a réussi à rassembler plus de 4,5 000 likes. « 13 minutes après le début du spectacle. Il est impossible qu’un Indien ait atteint un endroit à temps. Il est arrivé après 15 minutes. C’est ce qui s’est passé », a commenté un utilisateur de Twitter. On peut également voir des Tweeples partager l’image avec leurs propres légendes. « Que pensez-vous qu’il s’est passé ici ? Ma théorie : je pense à l’homme indien classique qui n’était même pas en couple mais amoureux et en demande en mariage à un ami », a écrit un autre utilisateur de Twitter.

Cependant, pour dissiper le doute de tout le monde, Vir Das a partagé une autre capture d’écran où l’homme avait mentionné que le courrier était allé à son spam et que la question était pour son frère. Ainsi, lorsque le comédien a appelé, il n’a pas pu le comprendre. «Mais le simple fait que vous ayez répondu signifiait beaucoup. Je vous aime monsieur », a-t-il écrit en s’excusant.

Pendant ce temps, plus tôt, Vir Das a pris ti Instagram et a raconté son expérience de magasinage Lajpat Nagar avec sa mère. Il a décrit comment elle allait dans un magasin, faisait semblant de ne pas trop aimer quelque chose, faisait baisser son prix et partait. D’autres commerçants lui offraient de meilleures offres, mais elle retournait au magasin d’origine pour acheter quelque chose de complètement différent. Das l’a décrit comme “un étrange problème d’ego entre elle et le gars qui se connaissait à peine [sic].” Morale de l’histoire? “Elon Musk est ma mère avec des fusées”, a conclu Das.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici