Vir Das, Chris Rock, Jim Carrey et bien d’autres : Liste des humoristes devenus acteurs [Watch Video]

Humoristes devenus acteurs : Ces jours-ci, les médias sociaux sont en plein essor. Que nous parlions de YouTube, Facebook ou Instagram, les créateurs de contenu et les humoristes créent leurs propres identités et attirent des audiences. Les médias sociaux sont devenus une source majeure de divertissement et une alternative aux plateformes TV et OTT. Les exemples les plus notables sont Vir Das, Jim Carrey, Chris Rock et Kapil Sharma ; ce sont des noms de personnes qui ont créé leur propre identité et sont devenues des acteurs, obtenant gloire et succès. Dans cette vidéo, regardons le parcours d’humoristes devenus acteurs. Regarder la vidéo.