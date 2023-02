Vir Das “a demandé à l’IA de dessiner des affiches”, obtient un résultat horrible

Cela ne fait même pas deux mois que son quatrième spécial Netflix, Vir Das: Landing, a été diffusé pour la première fois sur la plateforme OTT. La spéciale est toujours aussi forte, tout comme la bande dessinée stand-up. Vir Das est occupé à préparer et à promouvoir The Greenlight Tour. Dans une tentative de promotion de la tournée à venir, Das a essayé de demander à des modèles d’intelligence artificielle (IA) de concevoir quelques affiches pour lui. Les images déformées que le modèle d’IA a produites n’étaient qu’un tout petit cran en dessous de l’horrible.

Dans une publication Instagram, Das a partagé les affiches créées par AI en fonction de ses invites. Le résultat n’était même pas à la hauteur de ce à quoi on pourrait s’attendre. Toutes les images donnent presque la forme du visage et la coiffure de Das. Cependant, les yeux sont tous soit complètement noirs, ce qui les fait ressembler à des orbites creuses, soit complètement déformés. La forme du nez et de la bouche, ainsi que le teint, ne font qu’ajouter à l’horreur. Une affiche, qui obtient les visages un peu mieux que les autres, a des lettres et des mots déformés en haut de la page.

Le comédien a plaisanté sur l’ambiance inquiétante générée par ces photos. « J’ai demandé à AI de dessiner des affiches pour la nouvelle tournée. Nous allons tous mourir bientôt”, a déclaré sa légende hilarante.

Regarde:

Il y a une bonne raison pour laquelle ces images sont sorties si déformées. Ce n’est pas parce que l’IA ne peut pas faire du bon travail. Ceci est fait intentionnellement pour s’assurer que les gens ne génèrent pas de fausses images de personnes célèbres utilisant l’IA, causant des dommages. Quelle que soit la raison, cependant, les gens ont bien ri.

Son message a attiré beaucoup d’attention, de nombreux utilisateurs commentant à quel point les images étaient “effrayantes”. “Ne me refaites plus jamais ça”, a écrit l’un, tandis qu’un autre a dit: “Je suis tellement mal à l’aise.”

Certains utilisateurs ont déclaré qu’ils pensaient que ces images étaient des affiches Go Goa Gone 2. Pour les non-initiés, le film est centré sur les zombies. Vous savez maintenant vers quelle ressemblance les utilisateurs pointaient.

D’autres s’en sont pris à Das lui-même. L’un d’eux a écrit : “Tu ressembles à Tommy de GTA Vice City.” Un autre utilisateur a commenté: “Je suppose qu’il lisait” monstre de comédie “au lieu de maître.”

La tournée Greenlight se terminera en juin avec un spectacle à Pittsburgh, en Pennsylvanie.

