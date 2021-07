Vir Chopra, le frère aîné du cinéaste Vidhu Vinod Chopra, décède après avoir combattu COVID-19 | Nouvelles des gens

Mumbai : Le frère aîné et producteur du cinéaste Vidhu Vinod Chopra, Vir Chopra, n’est plus. Confirmant la nouvelle de sa disparition, l’épouse et critique de cinéma de Vidhu, Anupama Chopra, a consulté son compte Instagram et a écrit une note émouvante à la mémoire de Vir Chopra.

« Vinod a toujours dit que Vir était sa meilleure version agréable à un défaut (pas de ma-behen gaalis), très instruit (doctorat de la London School of Economics) et mesuré au lieu de volatile », a-t-elle écrit. » Ils se ressemblaient tellement que lorsque VC et je me suis mariée pour la première fois, les gens félicitaient Vir. Pour toujours, sa mémoire reste notre bénédiction », a-t-elle ajouté.

Parallèlement, elle a posté une photo de son mari Vidhu avec feu Vir Chopra. « Photo prise lors de la première de ‘3 Idiots' », a-t-elle ajouté.

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont regretté la mort de Vir Chopra. La styliste Anaita Shroff Adajania a commenté : « Je suis désolée pour votre perte. »

Apparemment, Vir, qui avait travaillé avec Vidhu sur des films comme « Lage Raho Munna Bhai » et « 3 Idiots », est décédé le 5 juillet après avoir combattu COVID-19.