Viome gagne 86,5 millions de dollars et lance un test intestinal dans CVS

Viome Sciences de la vie a annoncé la clôture d’un cycle de financement de série C sursouscrit de 86,5 millions de dollars, portant sa levée totale à 175 millions de dollars.

Bold Capital et Khosla Ventures ont participé au tour de table aux côtés d’investisseurs existants et nouveaux.

La société a également annoncé le lancement de son test Gut Intelligence dans 200 sites CVS.

CE QU’ILS FONT

La société propose un test d’intelligence corporelle totale permettant aux utilisateurs d’obtenir des recommandations alimentaires et de créer des suppléments et des probiotiques formulés sur mesure, que la société développe et distribue également.

Viome propose également un test d’intelligence en santé bucco-dentaire avec ses pastilles orales VRx My·Biotics visant à évaluer et à améliorer ses bactéries buccales.

Gut Intelligence Test de la société basée à Washington, disponible via CVS en ligne et en magasin, évalue l’efficacité digestive, la santé de la muqueuse intestinale, la production de gaz, la fermentation des protéines, l’activité inflammatoire, la forme métabolique, la diversité microbienne active de l’intestin et le stress induit par le microbiome. L’objectif est d’aider à comprendre sa santé intestinale et d’obtenir des recommandations sur les souches probiotiques et les fibres prébiotiques.

La société utilisera les fonds de la série C pour poursuivre la recherche et développer sa suite de tests de santé et poursuivre son expansion chez les détaillants.

« Au milieu de la flambée des maladies chroniques et de l’afflux de conseils diététiques contradictoires inondant les médias sociaux, il est devenu évident qu’un changement sismique était nécessaire. Chez Viome, nous ne parlons pas seulement de bien-être ; nous créons une toute nouvelle compréhension de ce qu’il signifie être en bonne santé en s’attaquant à la cause profonde des problèmes et pas seulement aux symptômes. En combinant notre compréhension approfondie de l’unicité individuelle et du microbiome avec le séquençage d’ARN et la technologie d’IA de pointe, nous sommes en mesure de traduire les données en informations exploitables qui peuvent ont un impact profond sur notre santé et notre durée de vie. Je suis reconnaissant d’avoir le soutien d’investisseurs et de partenaires qui comprennent et apprécient vraiment notre travail révolutionnaire. Le dernier financement et notre expansion dans CVS représentent plus que de simples jalons commerciaux ; ils témoignent de notre engagement et une opportunité pour nous d’accélérer notre apprentissage alors que nous nous rapprochons de la réalisation de notre mission d’aider des milliards de personnes à vivre une vie meilleure », a déclaré Naveen Jain, fondateur et PDG de Viome. MobiHealthActualités dans un e-mail.

APERÇU DU MARCHÉ

En 2021, Viome a annoncé avoir levé 54 millions de dollars dans un cycle de financement convertible pré-série C. La société a obtenu 56 millions de dollars en financement de série B en 2019 et 15 millions de dollars en août 2017.

Viome a reçu Désignation de dispositif révolutionnaire par la FDA pour sa technologie d’analyse d’ARNm et sa plate-forme d’IA en 2021 qui détecte les premiers signes de cancer de la bouche et de la gorge grâce à des échantillons de salive d’utilisateurs.

Parmi les autres sociétés proposant des kits de test à domicile, citons Reperio Health, le fabricant d’un kit d’évaluation du bien-être à domicile connecté à une application commercialisé auprès des employeurs ; la société de diagnostic à domicile Cue Health ; et Everly Health, la société mère de la startup de diagnostic à domicile EverlyWell et Natalist, axée sur la grossesse et la fertilité.