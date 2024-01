« Viols massifs » du Hamas : comment Israël utilise la peur des hommes musulmans pour alimenter la violence à Gaza

Dans son discours d’ouverture devant la Cour internationale de Justice le 12 janvier, le conseiller juridique du ministre israélien des Affaires étrangères, Tal Becker, déclaré: «Affichant ouvertement l’exaltation, [Hamas militants] Ils ont torturé des enfants devant leurs parents et des parents devant leurs enfants, brûlé vifs des gens, y compris des nourrissons, et systématiquement violé et mutilé des dizaines de femmes, d’hommes et d’enfants.

L’expression de Becker « systématiquement violée » faisait référence à une affirmation persistante selon laquelle les violences sexuelles prétendument commises par le Hamas le 7 octobre étaient généralisées, « systématiques » et constituaient une arme de guerre.

Alors que la guerre faisait rage à Gaza, l’État israélien et ses partisans aux États-Unis ont eu du mal à contrôler le discours face à la la plus grande mobilisation mondiale pour les droits des Palestiniens dans l’histoire.

Fin décembre, le New York Times publié son enquête sur les allégations de violences sexuelles du 7 octobre. La photo de couverture de l’article montrait la famille en deuil de Gal Abdush, une femme juive israélienne de 34 ans qui a été tuée avec son mari alors qu’ils tentaient de fuir le festival de musique Nova.

L’histoire d’Abdush est au cœur de l’enquête du Times en tant que preuve d’une « série de viols » et de mutilations, parmi d’autres horribles accusations contre le Hamas.

Mais quelques jours plus tard, le 2 janvier, la famille d’Abdush renoncé l’histoire, affirmant que le journaliste les avait manipulées et qu’il n’y avait aucune preuve de viol. Comme d’autres médias l’ont rapporté, l’enquête du Times a approfondi répète plusieurs allégations discréditées et démenties concernant les atrocités commises le 7 octobre.

Cet incident a soulevé plusieurs questions sur les allégations de viol « généralisées » et a suscité des appels à «preuves convaincantes», notamment de la part des Palestiniens bombardés à Gaza.

Mais après plus de 100 jours de guerre, les enquêteurs israéliens ont lutté pour relier les témoignages aux victimes présumées de viol. Cela n’a pas dissuadé les responsables israéliens et leurs partisans de répéter des affirmations aussi choquantes, notamment selon lesquelles le Hamas « a utilisé la violence sexuelle comme une arme » pour justifier ses attaques brutales en cours contre les civils palestiniens.

« Des violences monstrueuses »

Le 2 janvier, le porte-parole israélien Eylon Levy a défendu Israël contre les accusations de génocide portées par l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice, insistant: « La machine à violer le Hamas porte l’entière responsabilité morale de toutes les victimes de cette guerre qu’elle a déclenchée le 7 octobre et qu’elle mène à l’intérieur et sous les écoles, les mosquées, les maisons et les installations de l’ONU. »

Ces histoires non confirmées ont été facilement métabolisées en une acceptation d’une violence catastrophique contre les Palestiniens.

Depuis qu’il a déclaré la guerre à Gaza, Israël a activé sa machine de propagande pour déshumaniser les Palestiniens et les présenter comme des barbares.

Depuis des actes inimaginables comme l’affirmation rapidement démystifiée des « 40 bébés décapités », jusqu’à l’insistance continue sur le fait que les viols étaient « généralisés » le 7 octobre, de telles histoires fantastiques ont été nécessaires pour légitimer la campagne génocidaire d’Israël contre une population que le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a qualifiée d’« inhumaine ». animaux”.

Les tropes liant les hommes musulmans à des formes monstrueuses de violence, y compris la violence sexuelle, témoignent de craintes de longue date à leur sujet en Europe et aux États-Unis. Il existe une longue histoire d’utilisation de ces peurs pour accroître la violence contre les musulmans.

Cette histoire explique pourquoi si tôt – et sans aucune preuve – beaucoup ont immédiatement cru aux affirmations selon lesquelles le Hamas avait commis des décapitations et des viols massifs. Ces histoires non confirmées ont été facilement métabolisées en une acceptation d’une violence catastrophique, y compris le meurtre de plus de 24 000 Palestiniens.

Les discussions sur la violence sexuelle ont pour la première fois occupé le devant de la scène dans le discours public au cours de la première semaine de décembre.

Pendant le cessez-le-feu temporaire, qui coïncidait avec la fête américaine de Thanksgiving une semaine plus tôt, les médias internationaux ont rapporté que certains otages israéliens récemment libérés avaient déclaré avoir été tués. traité avec gentillesse, y compris des enfants se voyant offrir des bonbons par des combattants du Hamas alors qu’ils étaient en captivité. Ces rapports remettent en question l’affirmation du gouvernement israélien selon laquelle sa réponse démesurée au 7 octobre à Gaza était nécessaire pour éliminer le Hamas, un ennemi particulièrement barbare.

Au cours de la première semaine de décembre, plusieurs médias ont publié des éditoriaux affirmant que les violences sexuelles généralisées présumées perpétrées par le Hamas le 7 octobre ne recevaient pas suffisamment d’attention ou de condamnation, y compris dans Le gardien et Haaretz. Dans le même temps, les hommes politiques israéliens ont commencé à invoquer explicitement le viol en appelant à davantage de soutien international à Israël.

Le 5 décembre par exemple, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu expliqué que le « viol des femmes israéliennes » était une preuve de la dépravation du Hamas, qui nécessitait « une force écrasante » à Gaza » pour l’éteindre. Face à cette dépravation, il a demandé à toutes les « nations civilisées » de « se tenir aux côtés d’Israël ». Le même jour, le président israélien Isaac Herzog est apparu sur MSNBC présenter la guerre contre le Hamas comme une guerre menée « pour sauver les valeurs de la civilisation occidentale ».

En tant qu’historien de l’Islam, du genre et de l’empire au Moyen-Orient et comme d’autres universitaires féministesj’ai immédiatement compris à quel point le discours de Netanyahu et les affirmations de Herzog évoquaient la rhétorique de longue date de la bataille des civilisations entre l’« Est » barbare et l’« Occident » civilisé.

Dans ce cadre, le traitement réservé aux femmes est un indicateur du statut « civilisé » d’un groupe. Ce qui est implicite dans un tel discours, c’est qu’Israël, une société féministe libre, civilisée et respectée par d’autres « dirigeants civilisés », a été attaqué par le Hamas, un groupe de musulmans dont la barbarie et la misogynie violente se reflétaient dans leur recours intentionnel au viol de masse comme moyen de violence. arme de guerre.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a a tiré la sonnette d’alarme sur la déshumanisation continue des Palestiniens en Israël et sur le discours public américain. Les affirmations selon lesquelles le Hamas et les Palestiniens s’opposent aux « valeurs de la civilisation occidentale » contribuent à cette déshumanisation. Même si de nombreux Occidentaux veillent, à juste titre, à ne pas employer de clichés antisémites, ceux qui parlent de misogynie musulmane continuent de circuler sans réserve.

Stéréotyper les hommes musulmans

À l’échelle mondiale, la violence sexuelle a fait partie de presque tous les conflits violents du XXe siècle. Pendant et juste après Pendant la Seconde Guerre mondiale, les armées alliées et celles de l’Axe ont terrorisé les populations civiles locales en les violant, entre autres formes de violence.

UN nouvelle étude a montré que plus de 100 000 femmes pourraient avoir été violées au cours des deux dernières années de guerre civile dans la région nord du Tigré en Éthiopie. Plusieurs rapports suggèrent que l’armée russe s’est livrée à des violences sexuelles en Ukraine.

Les revendications européennes et américaines ont lié la violence sexuelle aux hommes musulmans en particulier afin de légitimer de multiples formes de violence et d’exclusion.

Compte tenu de cette omniprésence inquiétante de la violence sexuelle dans les conflits et des témoignages existants, toutes les formes de violence sexuelle qui ont eu lieu le 7 octobre doivent faire l’objet d’une enquête approfondie.

Alors que la Commission d’enquête de l’ONU annoncé en novembre, qu’il enquêterait sur les violences basées sur le genre survenues le 7 octobre, le ministère israélien de la Santé a demandé aux médecins de ne pas coopérer avec enquêteurs de l’ONUdont ils ont qualifié l’enquête d’« antisémite ».

À différents moments de l’histoire, les revendications européennes et américaines ont lié la violence sexuelle aux hommes musulmans en particulier afin de légitimer de multiples formes de violence et d’exclusion.

Au milieu du XIXe siècle, alors que l’État français consolidait son emprise sur l’Algérie, les hommes politiques invoquaient les normes sexuelles musulmanes aberrantes (polygamie, divorce, harems) pour expliquer leur confiscation des terres et le refus des droits de citoyenneté aux Algériens.

Dans les décennies qui ont immédiatement suivi l’indépendance de l’Algérie en 1962, les affirmations sur la sexualité insatiable et la nature violente des hommes musulmans ont réapparu en France. Le traumatisme français provoqué par la perte de l’Algérie coloniale s’est exprimé à travers l’hystérie du discours public, qui associait les immigrés musulmans au viol et à la violence sexuelle, bien que les statistiques officielles le contredisent.

De telles affirmations ont été utilisées pour protester contre l’immigration nord-africaine en France et se sont concrétisées par la violence actuelle contre les communautés nord-africaines, notamment par des groupes tels que le Comité pour garder la France aux Français. En effet, dans toute l’Europe, l’hystérie anti-musulmane a fait proliférer les allégations concernant les musulmans et la violence sexuelle, et a été invoquée par les partis politiques d’extrême droite pour appeler à limiter l’immigration musulmane.

Des femmes afghanes passent devant des véhicules blindés afghans fournis par l’Occident à Kandahar, le 3 avril 2014 (AFP)

Ces affirmations sont également présentes dans le discours politique américain. Bien que la guerre en Afghanistan ait été menée contre les talibans en représailles à leur collaboration avec Al-Qaïda, sa présentation au grand public s’est souvent concentrée sur l’oppression et la violence auxquelles les femmes afghanes étaient confrontées.

Après les attentats du 11 septembre, Carolyn Maloney, alors membre du Congrès de New York, est apparue à la Chambre en burqa pour exhorter les autres représentants à soutenir la guerre afin que les femmes puissent être « libérées » de la violence que leur imposent les talibans.

Le Département d’État a publié un rapport intitulé «La guerre des talibans contre les femmes», qui affirmait que la violence sexuelle et le viol faisaient régulièrement partie du traitement réservé aux femmes par les talibans. Et en novembre, dans un discours prononcé à la radio nationale, la Première Dame Laura Bush affirmait que la guerre contre le terrorisme était « un combat pour les droits et la dignité des femmes ». La violence à laquelle les femmes afghanes étaient confrontées était réelle, et pourtant l’accent mis sur cette violence a été utilisé pour justifier une guerre destructrice en Afghanistan et sa réalité complexe.

