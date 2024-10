Violet, la fille de Dave Grohl, partage son premier message depuis l’annonce secrète du bébé de son père

Violet, la fille de Dave Grohl, est de retour sur Instagram.

Le mercredi 23 octobre, la jeune femme de 18 ans l’a postée premières photos sur la plateforme de médias sociaux depuis que Grohl, 55 ans, a révélé qu’il avait accueilli une quatrième fille en dehors de son mariage avec sa femme Jordyn Blum.

Dave Grohl et sa fille Violet photographiés en 2022.

Après la performance du leader des Foo Fighters le 10 septembre posteViolet a semblé désactiver son compte Instagram, avant de revenir pour publier un carrousel d’images, dont une photo sombre d’un bâtiment, une image d’un concert et un selfie montrant l’adolescente aux cheveux noirs.

Violet Grohl publie un selfie après les nouvelles secrètes du bébé de son père Dave Grohl.

Violet a enfilé un soutien-gorge noir et des colliers argentés en un clin d’œil, associant le look gothique glam à une lèvre rouge foncé classique.

Elle a simplement sous-titré le message : 🙂 »

Violet a ensuite partagé un autre selfie sur elle Histoires Instagramse montrant boudeuse avec un œil fermé tandis que « Silent Hedges » du Bauhaus jouait en arrière-plan.

Grohl partage Violet et ses deux autres filles, Ophelia, 10 ans, et Harper, 15 ans, avec sa femme Blum, 48 ans, qu’il a épousée en 2003.

Violette Grohl.

Au fil des années, Grohl a parlé ouvertement de la parentalité et a fièrement présenté Violet sur scène lors de la performance des Foo Fighters au Glastonbury Festival en juin 2023.

Interprétant un morceau du dernier album de son groupe, Mais nous y sommesGrohl a déclaré alors que Violet apparaissait sur scène : « Ma chanteuse préférée au monde. »

« C’est une chanson que j’ai écrite pour ma mère, la grand-mère de Violet. C’est ‘Show Me How' », a-t-il ajouté avant de crier : « C’est ma copine ! »

« J’adore quand tu es sur scène avec ta fille et que tu prends une mauvaise note », a-t-il également plaisanté.

Harper Grohl, Dave Grohl, Violet Grohl, Ophelia Grohl et Jordyn Blum.

Le rockeur a fait la une des journaux le mois dernier après avoir annoncé qu’il avait accueilli « une nouvelle petite fille, née hors de mon mariage » dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux.

« J’ai l’intention d’être un parent aimant et solidaire pour elle. J’aime ma femme et mes enfants, et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et mériter leur pardon », a-t-il écrit. « Nous sommes reconnaissants de votre considération envers tous les enfants impliqués, alors que nous avançons ensemble. »

Une source a déclaré à PEOPLE plus tôt ce mois-ci que Blum n’était toujours « pas en grande forme » suite à la nouvelle et qu’elle ne portait pas son alliance. Grohl a également été repéré sans son groupe.

Dans les jours qui ont suivi l’annonce de la nouvelle, un initié a déclaré à PEOPLE que Blum était au courant « depuis un moment » de l’annonce du bébé de Grohl.

« Elle a été choquée lorsqu’elle a découvert le bébé. Ses amis sont comme une famille et ils se sont ralliés à elle », avait également ajouté à l’époque un ami de l’architecte d’intérieur.

Le couple n’a pas publiquement évoqué l’état de leur mariage. Un représentant de Grohl avait précédemment refusé de commenter et Blum n’avait pas répondu aux précédentes demandes de commentaires de PEOPLE.