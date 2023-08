Violet demande combien d’argent Riley a – Hollywood Life

Violet ne veut pas éclater sa bulle de bonheur avec Rileymais elle a des questions auxquelles il doit répondre dans cet aperçu EXCLUSIF de l’épisode du 20 août de Fiancé de 90 jours : Avant les 90 jours. « Je serais heureux si Riley et moi sommes toujours heureux comme ça. Mais Riley ne reste pas très longtemps au Vietnam, et nous avons encore tant de choses à discuter », dit-elle.

Violet essaie de décider si elle déménagera en Amérique avec lui, mais elle est déterminée à s’assurer que sa famille est en sécurité. « Je n’ai pas de travail. Je n’ai pas d’argent », dit Violet à Riley. Elle veut savoir s’il la soutiendra si elle déménage avec lui. Riley assure à Violet qu’il peut prendre soin d’elle.

« Je veux juste savoir combien vous avez sur votre compte bancaire? » demande Violette. Elle veut s’assurer que Riley peut la soutenir financièrement, elle et ses filles. Riley mentionne avoir près de 100 000 $ en banque. Il lui demande si cela la rassure de déménager en Amérique. Violet ne sait pas combien d’argent cela représente vraiment.

« Je fais en sorte que le fauché ait l’air vraiment bien », plaisante Riley. « Ma vie est très simple, et je pourrais faire en sorte que si nous allons de l’avant et que vous et les filles veniez vivre avec moi, nous aurons assez d’argent pour que vous vous sentiez à l’aise.

Riley révèle que cette discussion soudaine sur l’argent le prend « au dépourvu ». Il comprend que Violet a des questions, mais il veut aussi qu’elle soit ouverte et honnête avec lui.

Riley et Violet se sont rencontrés en ligne, et il s’est envolé pour le Vietnam pour se battre pour leur amour. Ils ont eu leur juste part de difficultés au cours des deux années qui se sont écoulées depuis leur rencontre, et Riley a pensé à embaucher un détective privé pour déterminer s’il peut vraiment faire confiance à Violet. Nouveaux épisodes de 90 Day Fiance: Avant les 90 Days air Sundays à 20h sur TLC.