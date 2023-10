La chaîne de multiplexes multi-États Violet Crown Cinemas pourrait faire partie d’un écosystème théâtral encore plus robuste dans les mois à venir si un accord proposé avec la chaîne Evo Entertainment Group, basée à Austin, au Texas, est conclu en décembre comme prévu.

Dans un communiqué de presse cette semaine depuis Evo, la société a annoncé son intention de fusionner les opérations de Violet Crown à Santa Fe, Dallas et Austin, au Texas, ainsi qu’à Charlottesville, en Virginie, avec ses nombreux théâtres au Texas, en Floride et en Oklahoma. Evo a également annoncé son intention de changer de nom en Elevate Entertainment Group.

“La nouvelle d’aujourd’hui marque une étape importante dans la poursuite de notre vision à long terme pour l’avenir du cinéma et du divertissement”, a déclaré le fondateur et PDG d’EEG, Mitch Roberts, dans le communiqué. «En tant qu’habitant d’Austin, Violet Crown est une marque qui me tient à cœur et je suis honoré de me voir confier la tâche de préserver et d’élargir leur héritage.»

L’accord porterait le parc d’EEG à 19 cinémas répartis dans quatre États, dont certains opèrent sous le nom de Showbiz Cinemas, pour un total de 202 écrans. L’annonce indique également que quatre autres projets sont en cours, bien qu’aucun plan ni emplacement futur n’ait encore été annoncé.

Pendant ce temps, à Santa Fe, le fondateur de Violet Crown Cinema, Bill Banowsky, affirme que la programmation des quatre sites de Violet Crown ne devrait en aucun cas changer, pas plus que le nom. L’ambiance mainstream, indie, art et essai du théâtre était en fait un argument de vente majeur, explique-t-il à SFR. Banowsky conservera les fonctions de gestion du site de Santa Fe, situé au 1606, rue Alcaldesa, dans la gare de Santa Fe, dans un avenir prévisible.

“Ils achètent la marque avec les ressources et le désir d’étendre Violet Crown sur d’autres marchés, et ils commenceront à exploiter les sites d’Austin, Dallas et Charlottesville une fois que nous fermerons. [the deal]”, dit Banowsky. « Je considère cela plutôt comme un partenariat que j’ai créé avec Mitch [Roberts] prendre ce que nous avons créé avec le concept Violet Crown et reprendre les opérations de tous les théâtres en dehors de Santa Fe, mais je continuerai à exploiter le site de Santa Fe dans un avenir prévisible. Rien ne changera. Zéro changement.

Le pedigree cinématographique de Banowsky est certainement évident. Il a fondé la société de distribution Magnolia Pictures (Homme sur le fil, Mélancolie) en 2001, qu’il a vendu en 2003 avant de devenir PDG de Landmark Cinemas jusqu’en 2006. Banowsky a ensuite fondé Carolina Cinemas en Caroline du Nord en 2008 et Violet Crown Cinemas en 2010, avec son premier emplacement à Austin ouvrant l’année suivante. Il a vendu Carolina Cinemas à Cinemark en 2015 et a conservé un rôle consultatif auprès de Landmark jusqu’en 2018.

Si l’accord EEG était conclu, ce serait la deuxième fois qu’une propriété appartenant à Banowsky deviendrait progressivement la propriété de cette société. En mai 2020, le Cinémas Sky à Dripping Springs, au Texas, a fermé ses portes et a été acquis par Evo Cinema en juin. Banowsky, qui est également copropriétaire de Nuckolls Brewing, Sky Coffee et Sky Railway à Santa Fe, affirme qu’il restera actionnaire d’EEG, mais qu’il considère désormais Santa Fe comme son port d’attache.

“[My wife] Susan et moi vivons ici à plein temps, et je me concentre actuellement entièrement sur les projets dans lesquels je me suis impliqué à Santa Fe… alors j’ai pris la décision que je voulais juste être ici presque tout le temps. et nous concentrer sur les opportunités qui se présentent à nous », explique-t-il. “Je voulais fondamentalement avoir un travail où je puisse venir au bureau et mon bureau est au Santa Fe Railyard – et je n’aurais plus jamais besoin de prendre l’avion.”