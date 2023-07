Violet Affleck porte du blanc avec Ben et Jennifer Lopez le 4 juillet – Hollywood Life

Voir la galerie







Violette Affleck, 17 ans, portait une robe blanche pour une célébration du 4 juillet au début du lundi 3 juillet. L’adolescente a rejoint son père Ben Affleck, 50 ans et belle-mère Jennifer Lopez, 53, pour la fête des Hamptons, organisée par le PDG de Fanatics Michel Rubin. Le trio avait tous l’air d’être prêt à passer un bon moment à la soirée étoilée avant les vacances.

Violet correspondait à son père et à sa belle-mère, qui portaient également des tenues entièrement blanches. Elle portait une robe fluide, des sandales, un et une paire de lunettes. Elle avait aussi ses cheveux en nattes pour la fête. Ben a porté un blazer ivoire sur un t-shirt et un pantalon blanc, ainsi qu’une paire de baskets Nike blanches (convient alors qu’il vient de jouer dans le drame sportif centré sur les baskets Air). J.Lo assommée dans une longue robe blanche à découpes. Elle a également accessoirisé avec de grandes boucles d’oreilles créoles et avait une pochette assortie.

J.Lo et Ben n’étaient pas les seules stars à avoir assisté à la fête de l’Indépendance ! Justin et Hailey Bieber ont également été vus arriver. Jay Z a également été aperçu en train de se rendre à l’événement avec quelques-uns de ses amis. Toutes les stars étaient également vêtues de tenues blanches.

Violet est l’enfant le plus âgé que Ben partage avec son ex-femme Jennifer Garner, 51. L’ancien couple partage également une fille plus jeune Séraphine, 14 ans et un fils Samuel, 10. Ben est aussi maintenant le beau-père des jumeaux de J.Lo Max et Emme, tous les deux 15 ans, qu’elle partage avec son ex Marc Anthony, 54.

Depuis que Ben et J.Lo se sont mariés en juillet 2022, ils ont fait un excellent travail pour fusionner leurs familles, et le chanteur « I’m Real » a loué les capacités parentales de l’oscarisé. Elle lui a également montré de l’amour avec une photo sexy torse nu lors de la fête des pères fin juin. L’ex-femme de Ben lui a également donné des accessoires majeurs dans son propre article sur la fête des pères, après avoir rendu hommage à son propre père. « Crie à BGA – personne n’aime ses enfants comme tu aimes les nôtres, bonne fête des pères, Ben! » le 13 Continuer 30 star a écrit sur Instagram

