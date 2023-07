Violet Affleck est plus grand que Jennifer Garner alors qu’ils font des courses – Hollywood Life

Voir la galerie





Jennifer Garnier a son propre mini-moi dans la vie ! L’actrice de 51 ans et sa fille de 17 ans Violette Affleck ont montré leur ressemblance lorsqu’ils ont été repérés en public le lundi 10 juillet. Violet dominait sa célèbre mère alors que le duo faisait des courses ensemble à Brentwood, en Californie. Ce n’était qu’un autre exemple de Violet ayant l’air si adulte et étant presque identique à Jennifer.

Jennifer portait un blanc Grace Abrams chemise avec des leggings tie-dye, des baskets Nike bleues, une casquette de baseball grise et une paire de lunettes de soleil noires. Violet a porté une robe bleue à pois avec des baskets blanches et jaunes, une paire de lunettes de vision et un masque blanc. L’adolescent a porté le livre Ce que vous vous trompez sur les Appalaches alors qu’elle se promenait avec sa mère.

Violet a apprécié la sortie avec sa mère une semaine après avoir passé les vacances du 4 juillet avec son père Ben Affleck et sa belle-mère Jennifer Lopez. Le trio est allé au PDG de Fanatics Michel Rubinde la soirée étoilée où Violet, qui portait une robe fluide et des sandales, avait une ressemblance frappante avec Jennifer. Elle était aussi aussi grande que Ben, 50 ans, et J.Lo, 53 ans, à la fête du 4 juillet.

Violet est l’enfant le plus âgé que partagent les ex de Ben et Jennifer. L’ancien couple a également une fille cadette Séraphine14 ans et un fils Samuel11. Les trois frères et sœurs semblent passer le même temps avec Ben et Jennifer, qui coparentalité leurs enfants depuis leur séparation en 2015 après dix ans de mariage.

En juin, une source a déclaré Divertissement ce soir que Jennifer et Ben ont une relation de coparentalité « saine ». L’initié a également déclaré que les ex « ont une communication ouverte et travaillent tous les deux pour que cette transition soit la meilleure possible ». De plus, la source a confirmé que Jennifer et J.Lo « sont très cordiaux l’un avec l’autre », au milieu du nouveau mariage de cette dernière star avec Ben.

