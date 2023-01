Violet Affleck à Ava Phillippe : les enfants des stars hollywoodiennes ont grandi

Certaines des stars d’Hollywood ont transmis des gènes puissants.

Violet Affleck est le portrait craché de sa mère, Jennifer Garner, alors qu’elle grandit jusqu’à l’âge adulte. Ava Phillippe a été considérée comme la jumelle de Reese Witherspoon par les fans en ligne, grâce aux publications Instagram mère-fille de Witherspoon.

Et les deux filles adolescentes de Brooke Shields, Grier et Rowan Henchy, commencent à se faire un nom alors que sa fille aînée prospère à l’université.

Voici un aperçu de la façon dont certains enfants de célébrités ont grandi au fil des ans.

Violet Affleck, Jennifer Garner

L’aînée des enfants de Jennifer Garner et Ben Affleck, Violet Affleck, 17 ans, ressemble étrangement à sa célèbre mère.

Le duo mère-fille a fait une rare apparition au dîner d’État de la Maison Blanche le 1er décembre, qui était le 17e anniversaire de Violet. Jennifer a été vue dans une robe en velours noir alors que sa fille a opté pour une robe noire similaire, les cheveux attachés en arrière et portant des lunettes.

Cette apparition publique était la première fois que Violet et la star de “13 Going on 30” étaient vus ensemble depuis la cérémonie du Hollywood Walk of Fame de Jennifer en 2018.

Garner est également mère d’une autre fille, Seraphina, 13 ans, et d’un fils, Samuel, 10 ans, qu’elle partage également avec son ex-mari.

Ava Philippe, Reese Witherspoon

Reese Witherspoon et sa fille, Ava Phillippe, ressemblent à des jumelles.

L’actrice de “Big Little Lies” se rend souvent sur Instagram pour partager des photos avec sa fille de 23 ans. Witherspoon a crié Ava lors de la fête nationale des filles en septembre.

“Je me sens toujours très chanceuse d’avoir ma fille merveilleuse, créative et talentueuse dans ma vie !” elle a commencé. “Quel cadeau de partager ce voyage de la vie avec vous… et les meilleurs conseils de maquillage… c’est vraiment génial de partager des conseils de beauté, des mèmes de chien et la même pointure de chaussure. Rend la vie si amusante !”

Les fans ont rapidement afflué vers la section des commentaires de l’actrice pour souligner leur ressemblance.

“Et tu es à gauche sur cette photo ? Non… à droite ? À gauche ?… ri… à gauche… pas à droite”, a écrit un utilisateur, un autre ajoutant : “Copiez et collez !! !”

Witherspoon partage sa fille avec son ex-mari, Ryan Phillippe. Ava utilise souvent son compte personnel sur les réseaux sociaux pour partager des clichés avec sa mère. son chien, Benji; et des moments avec ses amis et sa famille.

Sur son histoire Instagram, Ava a révélé il y a près d’un an qu’elle était étudiante à l’Université de Californie à Berkeley “jusqu’à récemment”.

Kaia Gerber, Cindy Crawford

Kaia Gerber suit les traces de sa mère Cindy Crawford.

Gerber, 21 ans, a déclaré à Byrdie en 2019 que se faire dire qu’elle ressemblait à sa mère mannequin est quelque chose qu’elle chérit. “J’aime toujours revenir en arrière et regarder des photos de ma mère quand elle avait plus près de mon âge. Vous ne pouvez pas nier que nous avons des similitudes”, a-t-elle déclaré au point de vente.

“Et j’ai toujours essayé d’être plus comme elle. Je l’ai toujours admirée dans le sens où elle n’a laissé rien dans l’entreprise l’affecter”, a poursuivi Gerber. “A mes yeux, c’est la personne la plus cool et la plus gentille du monde.”

Crawford partage sa fille avec son mari de 24 ans, Rande Gerber. Ils partagent également un fils, Presley, 23 ans.

Brooke Shields, Rowan et Grier Henchy

Brooke Shields et Chris Henchy sont les fiers parents de leurs deux filles : Rowan, 19 ans, et Grier Henchy, 16 ans.

Le couple s’est marié en 2001 et a accueilli sa fille aînée deux ans plus tard. En décembre, Shields a parlé avec le magazine People de son inquiétude pour ses filles qui grandissent dans un monde avec les médias sociaux.

“Ce que je répète encore et encore, c’est que ce que vous voyez n’est peut-être pas la réalité”, a-t-elle déclaré au point de vente. “Et vous ne pouvez pas simplement l’accepter parce que les projecteurs sont braqués dessus et c’est sur Instagram. Vous devez vraiment savoir que c’est le monde d’Oz parce que derrière le rideau, c’est là que vous voulez vivre.”

En août 2021, Rowan a entamé sa carrière universitaire à l’Université Wake Forest. “La pire chose que j’aie jamais vécue de ma vie”, a déclaré Shields à propos de son fils aîné partant pour l’université dans un épisode de “Live with Kelly and Ryan”.

“Je ne m’habituerai jamais à son départ. Elle va se marier et avoir ses propres enfants, et je ne vais toujours pas m’habituer à son départ”, a déclaré l’actrice à une autre occasion à People. .

“Elle vit vraiment sa vie, elle aime l’université, elle s’épanouit et grandit vraiment. J’écoute la façon dont [my daughters] parler les uns aux autres et à leurs amis et les choses dont ils discutent, et vous pensez, ‘Wow, elle est vraiment sa propre personne et j’ai fait de mon mieux dans mon travail et je vais essayer de sortir de son chemin .'”

Valentina Paloma Pinault, Salma Hayek

La fille adolescente de Salma Hayek a l’air d’avoir grandi.

La star a posté un rare selfie familial d’un voyage de vacances au ski mercredi, partageant qu’ils “recherchaient de la neige”.

La photo donne un rare aperçu de la fille de Hayek, Valentina Paloma Pinault, 15 ans, et de son beau-fils Augustin James Evangelista, 16 ans. Le groupe portait des vêtements pour temps froid alors qu’il était assis dans une gondole devant un fond de montagnes enneigées mais surtout vertes et de collines derrière eux. .

Hayek, 56 ans, partage Valentina avec son mari milliardaire François-Henri Pinault, qui est à la tête de la société mère de Gucci et Balenciaga.

En septembre, Hayek a partagé une photo de retour d’une Valentina beaucoup plus jeune pour sa quinceañera, écrivant en espagnol que c’est un privilège d’être sa mère et l’appelant “mon tout”. Elle a tagué le message “ils grandissent si vite”.