Violents affrontements à Berlin alors que la police dissocie une manifestation pro-palestinienne (VIDEO)

Des scènes chaotiques se sont déroulées dans le quartier berlinois de Neukolln alors que des policiers tentaient de disperser une manifestation massive de soutien aux Palestiniens. Quelque 3500 personnes se sont jointes au rassemblement pour condamner ce qu’elles ont appelé «Agression barbare» par le « puissance occupante. »

Les manifestants se déplaçaient dans une grande foule en agitant les drapeaux de l’État de Palestine et en portant des pancartes sur lesquelles était écrit: «Le sionisme est du terrorisme» et «Child Killer Israel.» Certains drapeaux turcs ont également été vus dans la foule qui scandait « Palestine libre. »

Hass gegen Israel, Hammer und Sichel, Hitler-Vergleich und Samidoun, Boykottkampagne BDS. Die Allianz vereint meist Arabischstämmige mit einigen Deutschen, offenbar aus der linken Szene. # b1505@papulepic.twitter.com/G09brWbfr7 – Martin Heller (@Ma_Heller) 15 mai 2021

La police a exhorté à plusieurs reprises les manifestants à se conformer aux règles du Covid-19, impliquant une distanciation sociale et l’obligation de porter des masques faciaux en public, mais les demandes étaient « infructueux, » forces de l’ordre mentionné dans un message Twitter, ajoutant que même les organisateurs du rallye ont admis qu’ils étaient « Incapable d’exercer une influence sur les participants. »

La démo s’est de nouveau arrêtée. La police dit aux manifestants de garder leurs distances.# b1505#Berlinpic.twitter.com/dBUIN1K6F2 – Domnick Cul (@DomCulv) 15 mai 2021

Le rassemblement sur la place Hermannplatz de Neukolln a été organisé par la branche allemande du groupe Samidoun sous le slogan «Journée des prisonniers politiques de Palestine». Les organisateurs du rallye ont des liens avec le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), selon les médias allemands. Le FPLP est décrit comme un mouvement marxiste-léniniste qui ne reconnaît pas Israël.

Es fliegen übrigens nicht nur Flaschen, sondern richtig große Pflastersteine, die auch immer wieder Pressevertreter oder andere Demonstranten treffen bzw. gefährden. # b1505pic.twitter.com/0AdDG5g3tN – julius geiler (@glr_berlin) 15 mai 2021

Steinwerfer auf der Flucht von der Polizei. Die meisten scheinen minderjährig. Die Polizei bettelt fast via Lautsprecher: «Unterlassen sie den Bewurf, machen sie die Fahrbahn frei, wir haben Verletzte und Rettungswagen, die nicht durchkommen. # b1505pic.twitter.com/uX1qscohrF – julius geiler (@glr_berlin) 15 mai 2021

Environ une demi-heure après le début de la manifestation, la police recherché pour briser le rallye et disperser la foule. Alors que certains manifestants ont quitté les lieux, entre 800 et 1 200 manifestants sont restés et ont commencé à bombarder les policiers de bouteilles et de pavés. Ils ont également tiré des fusées éclairantes et des granules de fumée.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent le chant de la foule « Allahu Akbar. »

Une vidéo publiée par l’agence de presse Ruptly montre les manifestants lançant divers projectiles sur la police et même attaquant les policiers à un moment donné. La police a répondu en utilisant des gaz lacrymogènes. Les images montrent également les policiers qui détiennent brutalement certains des manifestants.

Les affrontements à Neukolln se sont poursuivis jusqu’en début de soirée. Police confirmé que les échauffourées se sont terminées «De nombreux policiers blessés» et certains manifestants ont été arrêtés mais n’ont pas fourni de détails précis sur le nombre de personnes blessées ou détenues.

Die Stimmung ist übrigens auch wahnsinnig medienfeindlich. Wir werden als „Hurensöhne“ beschimpft, ein Kamera-Team geschubst und bedrängt. Polizei hat die Lage immer noch nicht unter Kontrolle. # b1505pic.twitter.com/A5pLDeFDl3 – julius geiler (@glr_berlin) 15 mai 2021

Un journaliste du quotidien allemand Die Welt, Martin Heller, qui couvrait la manifestation, a été frappé par une bouteille lancée par l’un des manifestants, a déclaré le journaliste dans un message sur Twitter. Ailleurs, la correspondante en chef pour l’Europe du radiodiffuseur israélien Kann, Antonia Yamin, s’est fait jeter un pétard sur elle, apparemment parce que quelqu’un a entendu dire qu’elle faisait des reportages en hébreu.

Neukölln: Meist junge arabisch-stämmige Männer bewerfen nach Demo Polizei mit allem möglichen, vor allem Flaschen. Sie treffen Unbeteiligte, am Ende auch mich (Sek. 41). # b1505@papulepic.twitter.com/j54RynkmId – Martin Heller (@Ma_Heller) 15 mai 2021

Je suis rentré chez moi et je suis en sécurité (merci pour tous les massages de soutien). Je remercie l’équipe RTL (et ses gardes du corps) qui ont voulu m’interviewer et capturer ce moment. Ce n’est pas facile d’être journaliste israélien ces jours-ci dans les rues européennes@kann_newspic.twitter.com/hQ7vjj6rMH – Antonia Yamin אנטוניה ימין (@antonia_yamin) 15 mai 2021

Des manifestations pro-palestiniennes ont également eu lieu dans plusieurs autres villes allemandes, dont Hambourg, Colonge, Stuttgart et Hanovre. Ils ont été suivis par des centaines de manifestants mais se sont déroulés pacifiquement, selon la police.

A Leipzig, un rassemblement pro-palestinien a affronté un rival «Pro-Israël» manifestation. Même si les tensions entre les deux groupes de manifestants ont été vives, elles n’ont pas abouti à des violences, a déclaré la police locale.

Les développements en Allemagne sont survenus au milieu du conflit violent en cours entre Israël et les militants palestiniens à Gaza. Déclenché par une affaire judiciaire israélienne concernant les expulsions de certaines familles palestiniennes d’un quartier de Jérusalem-Est, il est rapidement passé de manifestations à une violente impasse entre l’armée israélienne et les militants palestiniens du Hamas.

Le Hamas a lancé des milliers de roquettes sur des villes israéliennes tandis que les Forces de défense israéliennes (FDI) ont riposté en lançant des frappes aériennes massives contre Gaza. Les attaques du Hamas ont tué neuf Israéliens tandis que les frappes de Tsahal ont coûté la vie à plus de 100 Palestiniens, selon des responsables locaux de la santé.

Auparavant, l’Allemagne a également été témoin d’une série d’attaques visant des synagogues au milieu du conflit au Moyen-Orient. Les incidents ont déclenché une vague d’indignation de la part des responsables allemands qui ont déclaré que l’antisémitisme ne serait pas toléré sur le sol allemand.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!