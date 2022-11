Violentes manifestations contre le COVID à Guangzhou alors que les autorités chinoises appellent à la répression des «forces hostiles» | Nouvelles du monde

Des foules à Guangzhou se sont affrontées avec des policiers anti-émeutes blancs en tenue de matières dangereuses, des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent, alors que les plus grandes manifestations anti-gouvernementales depuis des décennies se poursuivent contre les politiques strictes de zéro COVID de la Chine.

Des messages en ligne ont indiqué que les affrontements ont eu lieu mardi soir et ont été causés par un différend sur les bordures de verrouillage.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, des objets peuvent être vus voler sur des dizaines de policiers anti-émeute en tenue de pandémie entièrement blanche, tenant des boucliers au-dessus de leur tête, alors qu’ils avancent en formation sur ce qui semble être des barrières de verrouillage démolies.

On voit plus tard la police escorter un groupe de personnes menottées vers un lieu inconnu.

Un autre clip montre des gens jetant des objets sur la police, tandis qu’un troisième montre une cartouche de gaz lacrymogène atterrissant au milieu d’une petite foule dans une rue étroite, avec des gens courant pour échapper aux fumées.

L’agence de presse Reuters a confirmé que les vidéos avaient été filmées dans le district de Haizhu à Guangzhou, le scène de troubles violents liés au COVID il y a deux semainesmais on ne sait pas quand les clips ont été pris.

Image:

La police anti-émeute en EPI avance en formation vers des barrières de verrouillage endommagées



Image:

Des manifestants menottés sont escortés par des CRS en EPI



Il s’ensuit une vague de manifestations dans le centre commercial de ShangaiCapitale Pékin et d’autres villes pendant le week-end.

Dans de rares scènes de dissidence ouverte Chinedes manifestations ont éclaté à travers le pays avec COVID les confinements et les restrictions s’intensifient chaque jour coronavirus les infections grimpent à des niveaux record.

Le pays COVID-19[feminine] le nombre de cas est resté faible par rapport aux normes mondiales, et certains pensent que les restrictions strictes liées à la pandémie freinent l’économie et sont de plus en plus désynchronisées avec le reste du monde.

La politique rigide zéro-COVID a vu des millions de résidents confinés chez eux, soumis à des programmes de tests de masse et endurant des fermetures soudaines – dans des zones où des cas positifs de coronavirus ou leurs contacts étroits ont été détectés.

Lire la suite:

Sur les réseaux sociaux chinois, l’Amérique est blâmée pour les manifestations

Pourquoi les gens manifestent-ils en Chine ?

Réponses à vos questions sur les manifestations en Chine

Guangzhou – qui abrite de nombreux travailleurs d’usine migrants – est une ville portuaire tentaculaire au nord de Hong Kong dans la province du Guangdong, où les autorités ont annoncé tard la nuit dernière qu’elles autoriseraient les contacts étroits des cas de COVID à se mettre en quarantaine à la maison au lieu d’être obligés d’aller dans des abris.

Dans la ville de Zhengzhou, au centre de la Chine, où il y a eu Affrontements dans une immense usine Foxconn fabriquant des iPhoneset un exode de travailleurs du site frustrés par les restrictions COVID, les responsables ont annoncé la reprise “ordonnée” des entreprises, y compris les supermarchés, les gymnases et les restaurants.

Cependant, ils ont également publié une longue liste de bâtiments qui resteraient sous clé.

Cela est venu alors que le principal organe de sécurité du pays appelait à la répression des « forces hostiles » dans un communiqué – qui ne faisait pas référence aux manifestations.

La Commission centrale des affaires politiques et juridiques a également déclaré que “les actes illégaux et criminels qui perturbent l’ordre social” ne seraient pas tolérés.

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily où que vous obteniez vos podcasts

Pendant ce temps, les responsables nationaux de la santé ont déclaré mardi que la Chine répondrait aux “préoccupations urgentes” soulevées par le public et que les règles COVID devraient être mises en œuvre de manière plus flexible, en fonction de la gravité des épidémies dans chaque région.

Mais alors que l’assouplissement de certaines mesures semble être une tentative d’apaiser le public, les autorités ont également commencé à rechercher des manifestants.

“La police est venue à ma porte d’entrée pour me poser des questions sur tout cela et m’a demandé de remplir un procès-verbal”, a déclaré mercredi à Reuters un habitant de Pékin, qui n’a pas souhaité être identifié.

Un autre a déclaré que des amis qui avaient publié des vidéos de manifestations sur les réseaux sociaux avaient été emmenés dans un poste de police et invités à signer un engagement qu’ils “ne referaient plus ça”.