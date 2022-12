Violences nocturnes tendues dans le nord du Kosovo, les Serbes bloquent les routes

PRISTINA, Kosovo (AP) – La police du Kosovo et les médias locaux ont signalé dimanche des explosions, des tirs et des barrages routiers dans la nuit dans le nord du pays, où la population est majoritairement de souche serbe, malgré le report des élections municipales du 18 décembre les Serbes étaient opposés à. Aucun blessé n’a été signalé.

La mission État de droit de l’Union européenne, connue sous le nom d’EULEX, a également signalé qu'”une grenade assourdissante a été lancée sur une patrouille de reconnaissance EULEX la nuit dernière”, ne causant ni blessé ni dégât matériel.

EULEX, qui compte quelque 134 policiers polonais, italiens et lituaniens déployés dans le nord, a appelé “les responsables à s’abstenir de toute action provocatrice” et a déclaré qu’il exhortait les institutions du Kosovo “à traduire les auteurs en justice”.

Les tensions récentes restent vives, la Serbie et le Kosovo intensifiant leurs échanges de mots.

Le président serbe a déclaré samedi qu’il demanderait officiellement à l’OTAN l’autorisation de déployer des troupes serbes dans le nord du Kosovo, tout en concédant qu’il était peu probable que cela soit accordé.

Les responsables serbes affirment qu’une résolution de l’ONU qui a officiellement mis fin à la répression sanglante du pays contre la majorité des séparatistes albanais du Kosovo en 1999 permet à quelque 1 000 soldats serbes de retourner au Kosovo. L’OTAN a bombardé la Serbie pour mettre fin à la guerre et chasser ses troupes du Kosovo, qui a déclaré son indépendance en 2008.

Les casques bleus dirigés par l’OTAN qui travaillent au Kosovo depuis la guerre devraient donner leur feu vert pour que les troupes serbes s’y rendent, ce qui est hautement improbable car cela signifierait de facto confier la sécurité des régions du nord peuplées de Serbes du Kosovo à forces serbes, une décision qui pourrait considérablement accroître les tensions dans les Balkans.

« Nous ne voulons pas de conflit. Nous voulons la paix et le progrès, mais nous répondrons à l’agression de toutes nos forces ”, a déclaré le Premier ministre kosovar Albin Kurti sur les réseaux sociaux.

Kurti a déclaré à l’Union européenne et aux États-Unis que ne pas dénoncer une telle violence, qui, selon lui, a été orchestrée par Belgrade, “la pousserait à déstabiliser le Kosovo”.

La tension dans le nord a été élevée cette semaine avant les scrutins initialement prévus pour le 18 décembre. Ils ont maintenant été reportés au 23 avril pour tenter de désamorcer la situation.

L’élection devait avoir lieu après que les représentants ethniques serbes ont démissionné de leurs fonctions en novembre pour protester contre la décision du gouvernement du Kosovo d’interdire les plaques d’immatriculation des véhicules émises par la Serbie.

Les législateurs, les procureurs et les policiers serbes ont également abandonné les postes du gouvernement local.

Les tensions sont vives au Kosovo depuis qu’il a proclamé son indépendance de la Serbie, malgré les tentatives de l’Union européenne et des responsables américains de les désamorcer. La Serbie, soutenue par ses alliés la Russie et la Chine, a refusé de reconnaître le statut d’État du Kosovo.

La Serbie et le Kosovo veulent tous deux rejoindre l’UE, mais Bruxelles a averti qu’ils devaient résoudre leur différend et normaliser leurs relations pour être éligibles à l’adhésion au bloc.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la mission dirigée par l’OTAN au Kosovo “reste vigilante”.

