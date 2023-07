Violences à Paris, Marseille entre dans sa quatrième journée

Les images des médias sociaux ont montré une explosion secouant le vieux port de Marseille. Les autorités de la ville ont déclaré qu’elles enquêtaient sur la cause mais ne pensaient pas qu’il y ait eu de victimes. Des émeutiers du centre de Marseille ont pillé un magasin d’armes et volé des fusils de chasse mais pas de munitions, a indiqué la police. Une personne a été arrêtée avec un fusil probablement dans le magasin, a indiqué la police. Le magasin était maintenant gardé par la police. La violence a exercé une nouvelle pression sur le président Emmanuel Macron après avoir appelé les parents à éloigner les enfants de la rue. Malgré les appels répétés du gouvernement pour un maintien de l’ordre calme et plus strict, il y a eu des violences éhontées en plein jour vendredi. Un magasin Apple a été pillé dans l’est de la ville de Strasbourg, où la police a tiré des gaz lacrymogènes, et les vitrines d’un fast-food ont été brisées dans un centre commercial parisien, où des agents ont repoussé les personnes qui tentaient de s’introduire dans un magasin fermé, ont annoncé les autorités.

Les autorités de la ville de Lyon ont signalé que des émeutiers avaient de nouveau mis le feu et bombardé la police dans les banlieues. Dans le centre-ville, la police a procédé à 31 interpellations pour stopper la tentative de pillage de commerces après une manifestation non autorisée contre les violences policières qui a attiré environ 1300 personnes vendredi soir. La violence éclatait également dans certains territoires français d’outre-mer. En Guyane française, un homme de 54 ans a été tué par une balle perdue jeudi soir lorsque des émeutiers ont tiré sur la police dans la capitale, Cayenne, ont annoncé les autorités. Sur la petite île de la Réunion, dans l’océan Indien, des manifestants ont incendié des poubelles, lancé des projectiles sur la police et endommagé des voitures et des bâtiments, ont indiqué des responsables. Quelque 150 officiers y étaient déployés vendredi soir.

Face à l’escalade de la crise que des centaines d’arrestations et des déploiements massifs de policiers n’ont pas réussi à apaiser, Macron a retardé la déclaration de l’état d’urgence, une option qui a été utilisée dans des circonstances similaires en 2005. Chargement Au lieu de cela, son gouvernement a renforcé sa réponse en matière d’application de la loi. Les forces de police déjà massivement renforcées ont été renforcées par 5 000 agents supplémentaires vendredi soir, portant le nombre total à 45 000, a déclaré le ministre de l’Intérieur. Certains ont été rappelés de vacances. Le ministre, Gérald Darmanin, a déclaré que la police avait procédé à 917 arrestations pour la seule journée de jeudi et a noté le jeune âge – 17 ans en moyenne – des personnes appréhendées. Darmanin a déclaré que plus de 300 policiers et pompiers ont été blessés. Il a également ordonné l’arrêt nocturne à l’échelle nationale de tous les bus et tramways publics, qui ont été parmi les cibles des émeutiers.

Et il a dit qu’il avait lancé un avertissement aux réseaux sociaux qu’ils ne pouvaient pas se permettre d’être utilisés comme canaux pour les appels à la violence. «Ils ont été très coopératifs. Nous verrons ce soir s’ils le sont vraiment. Nous allons leur donner le maximum d’informations » pour qu’en retour les autorités françaises obtiennent l’identité des incitant à la violence, a précisé le ministre. « Nous poursuivrons toute personne qui utilise ces réseaux sociaux pour commettre des actes violents. Et nous prendrons toutes les mesures nécessaires si nous prenons conscience que les réseaux sociaux, quels qu’ils soient, ne respectent pas la loi. Macron s’est également concentré sur les plateformes de médias sociaux qui ont relayé des images dramatiques de vandalisme et de voitures et de bâtiments incendiés, affirmant qu’ils jouent un « rôle considérable » dans la violence. Distinguant Snapchat et TikTok, Macron a déclaré que les plateformes étaient utilisées pour organiser des troubles et servaient de conduits pour la violence imitée.

Macron a déclaré que son gouvernement travaillerait avec les entreprises technologiques pour établir des procédures pour « la suppression des contenus les plus sensibles », ajoutant qu’il attendait « un esprit de responsabilité » de leur part. Le président français Emmanuel Macron assiste à une réunion d’urgence du gouvernement alors que les émeutes se poursuivent dans le pays. Crédit: Reuter La porte-parole de Snapchat, Rachel Racusen, a déclaré que la société avait augmenté sa modération depuis mardi pour détecter et agir sur les contenus liés aux émeutes. La violence survient un peu plus d’un an avant que Paris et d’autres villes françaises n’accueillent 10 500 athlètes et des millions de visiteurs pour les Jeux olympiques d’été. Les organisateurs de Paris 2024 ont déclaré qu’ils suivaient de près la situation et que les préparatifs des JO se poursuivaient. Des policiers marchent lors d’une manifestation à Nanterre, en périphérie de Paris. Crédit: PA

Chargement Le procureur de Nanterre, Pascal Prache, a déclaré que des policiers avaient tenté d’arrêter Nahel parce qu’il avait l’air si jeune et conduisait une Mercedes-Benz avec des plaques d’immatriculation polonaises dans une voie réservée aux bus. Il aurait brûlé un feu rouge pour éviter d’être arrêté, puis s’est retrouvé coincé dans la circulation. L’officier de police accusé d’avoir appuyé sur la détente a reçu une accusation préliminaire d’homicide volontaire après que Prache a déclaré que son enquête initiale l’avait amené à conclure que l’utilisation de son arme par l’officier n’était pas légalement justifiée. Les accusations préliminaires signifient que les magistrats instructeurs soupçonnent fortement des actes répréhensibles, mais doivent enquêter davantage avant de renvoyer une affaire en justice. L’officier a déclaré qu’il craignait que lui et son collègue ou quelqu’un d’autre ne soient heurtés par la voiture alors que Nahel tentait de fuir, selon le procureur.

Chargement La mère de Nahel, identifiée comme Mounia M, a déclaré à la télévision France 5 qu’elle était en colère contre l’officier mais pas contre la police en général. « Il a vu un petit gosse à l’allure arabe, il a voulu se suicider », a-t-elle dit, ajoutant que la justice devait être « très ferme ». « Un policier ne peut pas prendre son arme et tirer sur nos enfants, prendre la vie de nos enfants », a-t-elle déclaré. L’utilisation mortelle d’armes à feu est moins courante en France qu’aux États-Unis, bien que 13 personnes qui n’ont pas respecté les contrôles routiers aient été tuées par balle par la police française l’année dernière. Cette année, trois autres personnes, dont Nahel, sont décédées dans des circonstances similaires. Les décès ont suscité des demandes pour plus de responsabilité en France, qui a également connu des manifestations de justice raciale après le meurtre de George Floyd par la police du Minnesota.