violence, misère et mort : NPR

NEW YORK — Alors qu’ils se battaient sans succès pour empêcher Sean « Diddy » Combs d’aller en prison après son arrestation pour trafic sexuel, les avocats du magnat de la musique ont souligné une litanie d’horreurs dans la prison fédérale de Brooklyn où il se dirigeait : des conditions horribles, une violence endémique et de multiples décès.

Combs, 54 ans, a été envoyé mardi au centre de détention métropolitain de Brooklyn – un endroit décrit comme « l’enfer sur terre » et une « tragédie continue » – après avoir plaidé non coupable dans une affaire qui l’accuse d’avoir abusé physiquement et sexuellement de femmes pendant plus d’une décennie.

L’établissement, la seule prison fédérale de la ville de New York, est en proie à de nombreux problèmes depuis son ouverture dans les années 1990. Ces dernières années, ses conditions de détention ont été si difficiles que certains juges ont refusé d’y envoyer des détenus. Il a également accueilli un certain nombre de détenus de renom, dont R. Kelly, Ghislaine Maxwell et le fraudeur aux cryptomonnaies Sam Bankman-Fried.

Dans un communiqué, le Bureau fédéral des prisons a déclaré : « Nous prenons également au sérieux la question du personnel et des autres problèmes au MDC Brooklyn. » Une équipe de l’agence s’efforce de résoudre les problèmes, notamment en ajoutant du personnel correctionnel et médical permanent, en remédiant à plus de 700 demandes de maintenance en souffrance et en répondant aux préoccupations des juges.

Un juge a rejeté mercredi la demande des avocats de Combs de le laisser attendre son procès en résidence surveillée dans son manoir de 48 millions de dollars sur une île de Miami Beach, en Floride.

Qu’est-ce que le Centre de détention métropolitain ?

Le Bureau des prisons a ouvert l’établissement, connu sous le nom de MDC Brooklyn, en tant que prison au début des années 1990.

Il est principalement utilisé pour la détention après arrestation des personnes en attente de jugement devant les tribunaux fédéraux de Manhattan ou de Brooklyn. D’autres détenus y purgent de courtes peines après leur condamnation.

Situé dans une zone industrielle du front de mer de Brooklyn, le centre accueille environ 1 200 détenus, contre plus de 1 600 en janvier. Il dispose d’installations de loisirs en plein air, d’une unité médicale avec salles d’examen et d’un cabinet dentaire. Il dispose d’une aile séparée pour les programmes éducatifs et de la bibliothèque de la prison.

Le Bureau des prisons a fermé son centre correctionnel métropolitain en ruine à Manhattan en 2021, laissant le MDC Brooklyn comme son seul établissement dans la plus grande ville du pays.

Quels sont les problèmes du MDC Brooklyn ?

Les détenus se plaignent depuis longtemps de la violence généralisée, des conditions de vie épouvantables, du manque de personnel et du trafic de drogue et d’autres produits de contrebande, parfois facilité par les employés. Dans le même temps, ils affirment avoir été soumis à des confinements fréquents et n’avoir pas le droit de quitter leur cellule pour des visites, des appels, des douches ou des exercices.

En juin, Uriel Whyte, 37 ans, a été poignardé à mort dans la prison. Un mois plus tard, Edwin Cordero, 36 ans, est décédé après avoir été blessé lors d’une bagarre. Au moins quatre personnes détenues dans cette prison se sont suicidées au cours des trois dernières années.

L’avocat de Cordero, Andrew Dalack, a déclaré au New York Times que son client était simplement la victime d’une « prison fédérale surpeuplée, en sous-effectif et négligée qui est l’enfer sur terre ».

Au moins six membres du personnel du MDC Brooklyn ont été accusés de crimes au cours des cinq dernières années. Certains ont été accusés d’avoir accepté des pots-de-vin ou d’avoir fourni des produits de contrebande tels que de la drogue, des cigarettes et des téléphones portables, selon une analyse de l’Associated Press sur les arrestations liées à l’agence.

Le MDC Brooklyn a également été critiqué pour sa réponse aux pannes d’infrastructures et à la pandémie de COVID-19. En 2019, une panne de courant d’une semaine a déclenché des troubles parmi les détenus tremblants et a suscité l’inquiétude des organismes de surveillance fédéraux. En mars 2020, la prison a accueilli le premier détenu fédéral à être testé positif au COVID-19.

En novembre dernier, selon les documents judiciaires, le MDC Brooklyn fonctionnait avec environ 55 % de son effectif complet, ce qui était éprouvant pour les employés et ajoutait à ses problèmes de sécurité.

Que fait-on pour résoudre ces problèmes ?

Les juges et les avocats ont pris note de la situation, fustigeant le Bureau des prisons pour ses « conditions dangereuses et barbares » et exhortant l’agence à apporter des améliorations. Certains juges ont renoncé à envoyer des accusés au MDC de Brooklyn ou ont accordé des peines réduites en raison des conditions qui y règnent.

En janvier, le juge de district américain Furman a pris la rare mesure de permettre à Gustavo Chavez, 70 ans, de rester en liberté sous caution après sa condamnation pour des délits liés à la drogue plutôt que de l’enfermer dans la prison de Brooklyn en attendant sa condamnation.

« Les procureurs ne se battent même plus, et encore moins ne contestent que la situation est inacceptable », a écrit Furman.

En août, le juge de district américain Gary Brown a déclaré qu’il annulerait la peine de neuf mois de prison d’un accusé de 75 ans pour fraude fiscale et le placerait en résidence surveillée si le Bureau des prisons l’envoyait au MDC de Brooklyn.

En réponse, le Bureau des prisons a déclaré avoir « temporairement suspendu » l’envoi de tous les accusés reconnus coupables de crimes en prison pour purger leur peine. Dans un communiqué publié mardi, l’agence a déclaré que 43 personnes purgeaient actuellement des peines dans une unité à sécurité minimale de la prison.

Quelles autres personnes notables ont été détenues au MDC Brooklyn ?

Combs est le dernier détenu célèbre à être enfermé au MDC Brooklyn, rejoignant une liste qui comprend Maxwell, Kelly, Bankman-Fried et le rappeur Fetty Wap.

Parmi les autres détenus de haut rang figurent le Pharma Bro Martin Shkreli, le fondateur de la secte sexuelle NXIVM Keith Raniere, l’ancien fonctionnaire du gouvernement mexicain Genaro Garcia Luna et l’ancien président hondurien Juan Orlando Hernandez Alvarado.

Le centre correctionnel métropolitain de Manhattan a fermé ses portes en 2021 après une série de problèmes révélés après le suicide de Jeffrey Epstein deux ans plus tôt.

La prison, située à côté du palais de justice où Combs a été traduit en justice, était en proie à un manque de sécurité, à de graves pénuries de personnel et à des conditions sordides et dangereuses, notamment des chutes de béton, des températures glaciales et des cellules détruites.

Les personnes détenues dans cet établissement ont été transférées au MDC de Brooklyn ou dans une prison à sécurité moyenne à Otisville, dans l’État de New York.

Qu’ont dit les avocats et les procureurs de Combs ?

Les avocats de Combs ont fait valoir dans les documents demandant sa libération que le centre de détention métropolitain n’était pas adapté à la détention provisoire. Ils ont cité les décès récents de détenus et les inquiétudes partagées par les juges selon lesquelles la prison n’est pas un endroit où l’on peut détenir qui que ce soit.

Interrogé sur le maintien en détention d’un détenu de haut rang comme Combs, notamment à la lumière de la mort d’Epstein en 2019, le procureur américain Damian Williams, basé à Manhattan, a déclaré : « Nous sommes préoccupés par la sécurité de toute personne détenue avant son procès. »

« Je n’établis aucun lien entre le suicide de Jeffrey Epstein et ce qui pourrait ou non arriver à d’autres accusés pendant leur détention provisoire », a-t-il ajouté.

L’avocat de Combs, Marc Agnifilo, a déclaré mercredi que le rappeur était détenu dans l’unité spéciale de détention du MDC Brooklyn, qui offre un niveau de sécurité supplémentaire mais peut rendre la préparation du procès plus onéreuse. Il a demandé que Combs soit transféré dans une prison du New Jersey, mais un juge a déclaré que c’était au Bureau des prisons de décider.

Est-ce seulement le MDC de Brooklyn, ou toutes les prisons fédérales ont-elles des problèmes ?

Un enquête en cours de l’Associated Press a révélé des failles profondes, jusque-là non signalées, au sein du Bureau des prisons, une agence comptant plus de 30 000 employés, 158 000 détenus, 122 établissements et un budget annuel d’environ 8 milliards de dollars.

Les reportages de l’AP ont révélé des dizaines d’évasions, des violences chroniques, des décès et de graves pénuries de personnel qui ont entravé les réponses aux situations d’urgence, notamment les agressions et les suicides de détenus.

En avril, le Bureau des prisons a annoncé la fermeture de sa prison pour femmes à Dublin, en Californie, connue sous le nom de « club du viol », abandonnant toute tentative de réforme de l’établissement après qu’une enquête de l’AP a révélé des abus sexuels commis par le personnel sur des détenues.

En juillet, le président Joe Biden a signé une loi renforçant la surveillance du Bureau des prisons après que les reportages de l’AP ont mis en lumière les nombreuses failles de l’agence.