Violence israélo-palestinienne : Sept victimes dans une « attaque palestinienne à la voiture-bélier et à l’arme blanche » à Tel-Aviv | Nouvelles du monde

Au moins sept victimes ont été signalées dans ce que l’on pense être une attaque à la voiture bélier et à l’arme blanche par des Palestiniens en Israël.

Il y avait au moins une victime poignardée et un agresseur présumé avait été « neutralisé » par les premiers intervenants lors de l’attaque de Tel-Aviv mardi. Un médecin a déclaré à une station de radio locale que le suspect avait été abattu.

Khaled Al-Batsh, un haut responsable du mouvement Jihad islamique soutenu par l’Iran, a salué l’attaque comme « une réponse initiale et naturelle de la résistance à ce qui se passe à Jénine ».

Les conséquences de l’attaque à la voiture bélier Pic: Resistance News Network





Les services d’urgence s’occupant des blessés Pic: Resistance News Network





Des images et une vidéo de la scène montraient une camionnette qui avait monté un trottoir près d’un centre commercial et s’avançait dans une piste cyclable.

Le chef de la police de Tel-Aviv a déclaré que le suspect de l’attaque était un Palestinien de Cisjordanie. Le Hamas a affirmé que l’homme était membre et que l’attaque était une représailles à un raid israélien sur un camp de réfugiés.

Un porte-parole du service d’ambulance du Magen David Adom a déclaré que certaines des personnes blessées avaient des blessures au couteau.

Trois enfants figuraient parmi les 10 tués après le raid des forces israéliennes sur le camp de réfugiés de la ville palestinienne de Jénine, a indiqué le bureau humanitaire de l’ONU.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré que les premiers intervenants ont été empêchés d’entrer dans les camps pour soigner ceux qui ont été blessés.

Des milliers de personnes ont fui le camp en Cisjordanie occupée après qu’Israël a lancé lundi son opération militaire meurtrière.

Des dizaines ont été blessés dans l’opération qui a vu Israël mène une vague de frappes de drones et envoie des centaines de soldats.

Les troupes israéliennes poursuivaient leur chasse aux militants palestiniens et aux armes mardi, après que des bulldozers militaires aient déchiré les ruelles.

Plusieurs villes de Cisjordanie auraient déclaré mardi une grève générale en solidarité avec les Palestiniens du camp de Jénine, qui abritait environ 14 000 personnes.

« Nous sommes alarmés par l’ampleur des opérations aériennes et terrestres qui se déroulent à Jénine en Cisjordanie occupée, et par les frappes aériennes qui frappent un camp de réfugiés densément peuplé », a déclaré Vanessa Huguenin, porte-parole du bureau humanitaire de l’ONU.

Des coups de feu ont été entendus dans la ville cisjordanienne de Jénine



Il s’agit de l’opération militaire la plus intense d’Israël en Cisjordanie depuis près de 20 ans et rappelle ses tactiques militaires lors du deuxième soulèvement palestinien au début des années 2000.

L’opération intervient à un moment de pression intérieure croissante pour une réponse ferme aux récentes attaques contre les colons israéliens, y compris une fusillade le mois dernier qui a tué quatre Israéliens.

De la fumée monte dans le ciel après le raid sur Jénine





Les frappes aériennes ont commencé lundi à 1 h 14 du matin à l’aide de drones armés et ont détruit une cible au centre du camp de réfugiés de Jénine, à proximité d’écoles financées par l’ONU.

Israël l’a décrit comme un centre d’opérations conjoint « utilisé comme un centre avancé d’observation et de reconnaissance, un lieu où les terroristes armés se rassembleraient avant et après les activités terroristes, un site pour l’armement d’armes et d’explosifs, et comme une plaque tournante pour la coordination et la communication parmi les terroristes ».

Les frappes aériennes ont commencé lundi à 1 h 14 du matin à l’aide de drones armés et ont détruit une cible au centre du camp de réfugiés de Jénine.



Un haut responsable du Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré mardi qu’Israël était sur le point d’achever son opération à Jénine.

La faction du Jihad islamique a revendiqué quatre des morts parmi ses combattants. Le Hamas, autre faction islamiste, en revendiquait un cinquième. Il n’était pas immédiatement clair si les cinq autres victimes – des hommes âgés de 17 à 23 ans – étaient des combattants ou des civils.

L’armée israélienne a déclaré avoir la confirmation que neuf Palestiniens ont été tués par ses forces. Tous étaient des combattants, disait-il.

Les bureaux et les entreprises de la Cisjordanie occupée devaient fermer mardi en réponse aux appels à une grève générale pour protester contre l’opération, que l’Autorité palestinienne du président Mahmoud Abbas a qualifiée de « crime de guerre ».