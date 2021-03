VISALIA, Californie – Raymond Rubio était en face de chez lui.

Il portait un sweat-shirt à capuche de la marque Ecko, des gants et un sac à dos dans la nuit du 22 janvier 2020. Il marchait dans le parking d’un supermarché local lorsqu’il a été confronté à l’agent Marisa Burkdoll.

Burkdoll a déclaré à Rubio que la police avait reçu des appels d’un homme regardant dans des véhicules. Rubio a rejeté l’accusation et a déclaré que la seule raison pour laquelle il était arrêté était la couleur de sa peau.

«Vous ne faites pas face au racisme parce que vous n’êtes pas brun», a déclaré Rubio à Burkdoll au début de la rencontre après que l’officier lui ait dit qu’elle était métisse.

Moins de huit minutes plus tard, Rubio serait menotté et ensanglanté par des morsures de chien.

L’homme californien de 32 ans n’a jamais été condamné pour crime et est intellectuellement handicapé, selon son avocat V. James DiSimone. Il a reçu des prestations de revenu de sécurité supplémentaire depuis son enfance, a déclaré sa mère.

En plus d’être physiquement retenu par Burkdoll, un policier K-9 a été libéré sur Rubio et a reçu l’ordre de «mordre» huit fois, selon la vidéo de la caméra corporelle. Le maître-chien, l’officier Bill Hansen, a donné les ordres répétés en néerlandais.

Une vidéo Bodycam de trois policiers de Visalia a capturé l’arrestation. Le Visalia Times-Delta, qui fait partie du réseau USA TODAY, a reçu les images.

À aucun moment de la vidéo avant la confrontation physique, les agents n’ont dit à Rubio qu’il était détenu ou arrêté.

Une action en justice civile a été déposée par DeSimone contre la ville de Visalia. L’avocat basé à Los Angeles représente Rubio et Helen Salinas, la mère de Rubio.

La ville, Hansen et Burkdoll sont nommés dans le procès, qui a été déposé lundi devant le tribunal de district américain de Sacramento, en Californie.

Lors d’une conférence de presse, DeSimone a qualifié les policiers de «voyous avec des badges». Il a également déclaré que son client n’avait rien fait pour provoquer l’attaque «sadique».

Les agents ont déclaré qu’ils avaient dû utiliser la force physique pour détenir Rubio parce qu’il agissait de manière « froggy » et résistait à son arrestation. DeSimone a déclaré que son client s’était conformé aux ordres des officiers.

«Ces officiers devraient être disciplinés et licenciés. C’est exactement le contraire de la façon dont la police devrait désescalader », a déclaré DeSimone. «C’est scandaleux qu’ils ne lui donnent pas la moindre chance de se soumettre avant de déclencher cette violence injustifiée et la façon cruelle dont ils ont fait mordre le chien.

Le sergent de police de Visalia. Celeste Sanchez a déclaré que le département était au courant du procès.

« En raison de la poursuite en instance, les informations qui peuvent être fournies sont limitées », a-t-elle déclaré. Sanchez a publié un compte rendu de l’arrestation de Rubio.

Les deux officiers restent dans la force.

Ce que montrent les images de la bodycam: « Qu’est-ce que j’ai fait? »

Cette nuit-là de 2020, la police de Visalia a reçu trois appels à service de la part de trois témoins indépendants, a déclaré Sanchez.

Les appelants ont rapporté qu’un homme hispanique portant un pull noir et gris, des gants noirs, un sac à dos et des chaussures blanches « regardait dans les véhicules, agissant de manière suspecte, et semblait être sous l’influence », a déclaré Sanchez.

Burkdoll a été le premier à arriver sur les lieux. Rubio correspondait à la description de la personne décrite dans les appels de service, a déclaré la police.

<< L'officier s'est arrêté pour enquêter et a eu une conversation avec Rubio lorsqu'elle a constaté qu'il présentait des signes et symptômes objectifs d'être sous l'influence d'une substance contrôlée et a également cru qu'il était la même personne responsable de l'enveloppe des véhicules décrite dans les appels de service », A déclaré Sanchez.

Hansen est arrivé alors que Burkdoll demandait à Rubio de retirer son sac à dos.

Rubio a demandé pourquoi il avait dû remettre son sac à dos. Dans les images de la caméra corporelle, Rubio déplace ses mains vers les sangles de son sac à dos, mais l’officier l’attrape et le jette au sol. Burkdoll a utilisé sa lampe de poche et ses poings pour maîtriser Rubio, selon les images de la bodycam.

Dans la vidéo, Rubio peut être entendu crier. Il demande à plusieurs reprises: « Qu’est-ce que j’ai fait? »

Hansen a ensuite récupéré le chien et a dit à Rubio qu’il allait le libérer. À ce stade, Rubio était sur le ventre avec Burkdoll essayant de le menotter. Il a continué à crier et à se débattre.

On peut l’entendre s’excuser auprès de Burkdoll: « Je suis désolé, madame. »

Hansen a relâché le chien sur Rubio pendant plus de 90 secondes.

Rubio a été emmené dans un hôpital local pour y être soigné. Il serait plus tard testé positif à la méthamphétamine, a déclaré Sanchez.

DeSimone a également confirmé qu’une « petite » quantité de méthamphétamine avait été trouvée dans le sac à dos de Rubio.

« La police n’a jamais donné une chance à mon fils », dit la mère de la victime

Rubio a subi un traumatisme crânien et des blessures profondes au dos, au torse, à la main gauche et au bras, selon le procès. Il a également subi des «dommages psychologiques» à la suite de l’incident.

« Avant janvier dernier, Ray était toujours une personne amusante, avec un grand sens de l’humour », a déclaré la mère de Rubio dans un communiqué. « Il aimait raconter des blagues et faire rire les gens. Il adorait être avec sa famille et ses amis et aller au dépanneur local. Il aimait la musique et rêvait de devenir chanteur. Il n’avait jamais craint de marcher librement seul n’importe où. »

Elle a ajouté: « Tout cela a changé après que la police l’ait attaqué, frappé à la tête et ordonné cruellement au chien de mâcher sa chair. »

Elle a dit que son fils souffre maintenant de dépression et quitte rarement sa chambre.

«J’ai vu la vidéo», dit-elle. « La police n’a jamais donné une chance à mon fils. »

La police et les procureurs ne sont pas d’accord.

L’affaire a été soumise au bureau du procureur du district du comté de Tulare pour examen. Le procureur a déposé deux chefs d’accusation de crime de résistance avec force ou violence, de possession d’une substance contrôlée, de possession d’accessoires liés à la drogue et sous l’influence d’une substance contrôlée.

L’affaire pénale est toujours pendante.

Rubio et son avocat demandent au bureau du procureur général de Californie d’enquêter sur la politique du service de police de Visalia sur l’utilisation de chiens de police.

« Nous recherchons un changement de politique », a-t-il déclaré. Rubio demande également une compensation monétaire.

