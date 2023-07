Violence fondée sur le sexe : 2 provinces signent de nouvelles ententes avec Ottawa

Deux provinces ont signé des ententes bilatérales avec le gouvernement fédéral dans le cadre de son plan d’action pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Mardi, la ministre des Femmes et de l’Égalité des genres, Marci Ien, a annoncé des accords de financement avec le Manitoba et la Saskatchewan conformément au Plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, un programme décennal établi par le gouvernement fédéral l’année dernière.

Le gouvernement fédéral engage 22,3 millions de dollars sur quatre ans pour la mise en œuvre du plan d’action national au Manitoba et 20,3 millions de dollars sur quatre ans pour la Saskatchewan.

Les deux plans comprennent des paramètres et des priorités de financement propres à chaque province, notamment l’augmentation des efforts de prévention, l’atteinte des populations mal desservies et à risque et la stabilisation du secteur de la violence fondée sur le sexe.

Dans un communiqué mardi, Ien a déclaré que les accords bilatéraux entre le gouvernement fédéral et les provinces de la Saskatchewan et du Manitoba marquent « le début de la mise en œuvre concrète » du plan national décennal.

« Nous savons que nous ne pouvons pas mettre fin à la violence sexiste à moins de travailler ensemble, c’est pourquoi le partenariat à plusieurs niveaux est le fondement de notre plan d’action national », a-t-elle écrit.

La directrice générale de Femmes et Égalité des genres Canada, Crystal Garrett-Baird, a déclaré aux journalistes mardi que des négociations pour des ententes avec les autres provinces et territoires étaient en cours.

« Mettre fin à la violence fondée sur le sexe nécessite des efforts de la part de tous les ordres de gouvernement, ainsi que des partenaires autochtones, des intervenants, des fournisseurs de services de première ligne en matière de violence fondée sur le sexe, ainsi que des victimes et des survivants », a déclaré Garrett-Baird.

Elle a ajouté que le gouvernement du Québec « appuie les objectifs généraux du plan d’action national », mais qu’il prévoit mettre en œuvre sa propre politique pour lutter contre la violence fondée sur le sexe.

« L’approche de l’élaboration d’ententes bilatérales consiste à aborder les défis, les besoins et les priorités respectifs des provinces et des territoires dans le cadre des paramètres du plan d’action national », a déclaré Garrett-Baird. « Cette approche reflète qu’il existe différentes priorités en matière de violence sexiste dans diverses régions du pays, et que la violence sexiste continue d’évoluer.

Elle a dit qu’il y aura une autre mise à jour à l’automne alors que davantage de provinces et de territoires signent leurs propres accords avec le gouvernement fédéral.