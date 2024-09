« Violence et sacrifice sont impliqués » : le Frankenstein de l’art John Stezaker parle de ses créations effrayantes | John Stezaker

jeSi vous voulez voir le meilleur du travail de John Stezaker, il y a un problème. Bien qu’il expose ses œuvres dans le monde entier, l’artiste garde ses meilleures œuvres pour les murs de son atelier de St Leonards-on-Sea.

« Ils sont là pour me rassurer : oh oui, je suis « Un bon artiste », dit-il.

L’homme de 75 ans, adoré par la critique, doute-t-il vraiment de lui-même ?

« Oh mon Dieu, oui. Tout le temps. Je passe la plupart du temps à penser que je suis complètement sans valeurJe ne suis jamais satisfait de ce que j’ai fait. À part ces choses momentanées auxquelles je m’accroche.

À première vue, on ne devinerait jamais que Stezaker a souffert de crises de confiance en soi. Avec sa voix hypnotique – sa femme aime qu’il lui fasse la lecture avant de s’endormir ; son ancien étudiant Chris Ofili s’endormait souvent pendant ses cours –, il est un compagnon charmant, partageant des blagues autocritiques et des idées philosophiques autour d’une tasse de thé. Il parle des collages enchanteurs qu’il réalise avec un sens de l’aventure ludique – il ne sait jamais ce que ses expériences vont donner. Parfois, des créations monstrueuses émergent, comme dans sa série Masks, où il place des cartes postales de l’époque victorienne sur les visages d’obscures stars de cinéma des années 1940 et 1950. Ici, les ponts ferroviaires deviennent des yeux caverneux et des bouches béantes. Les masques cachent généralement nos visages, mais ceux-ci révèlent quelque chose de profondément troublant. Stezaker ne sait toujours pas exactement quoi.

Profondément troublant… Masque (Collage de portraits cinématographiques) CXCI, 2016, par John Stezaker. Photographie : Photographie : FXP Photography, 2016. Les droits d’auteur de l’œuvre appartiennent à l’artiste

Ces créations effrayantes ne sont pas aussi amusantes à réaliser qu’elles en ont l’air. Lorsqu’il est en pleine explosion de créativité, Stezaker travaille des heures durant, toute la nuit, sans penser à rien d’autre. Son médecin lui a conseillé de ralentir. Stezaker souffre d’un type d’arthrite appelé spondylarthrite ankylosante, qu’il essaie actuellement de traiter avec un massage shiatsu. En 2014, il a subi une crise cardiaque alors qu’il était à Sydney et a subi un triple pontage coronarien. Il essaie de ne pas trop vivre sur ses nerfs.

« Je pense que l’élément de John est le chaos », explique son assistant Toby qui nous rejoint aujourd’hui. « John ne s’intéresse pas aux détails de la journée, vous savez, à la façon dont tout s’imbrique pratiquement. Il est juste comme un torrent de création. »

Et quand il essaie de stopper le torrent ? « Je me retrouve dans de terribles dépressions », explique Stezaker. « Elles peuvent être très sombres et j’ai tendance à me réfugier dans ma chambre et à ne laisser entrer personne pendant un certain temps. En général, la seule solution est de recommencer à travailler. »

Stezaker n’a pas chômé ces derniers temps. Sa nouvelle série Spell découpe les silhouettes de stars féminines d’époque et les place sur – quoi d’autre ? – des illustrations d’histoire naturelle d’invertébrés. Une toile d’araignée devient une robe en dentelle, les antennes d’une limace se transforment en doigts pincés. Plus on regarde, plus les subtilités se révèlent. Stezaker m’en montre une qui est actuellement en cours de réalisation – il fait glisser l’image découpée, sans savoir encore où elle pourrait atterrir. Les spirales en forme de ver doivent-elles constituer l’œil ou la bouche ?

« Ce qui me fascine, ou plutôt me fait horreur, c’est l’idée de métamorphose, dit-il. Ce pont entre le monde animal et le monde humain. » Stezaker est devenu une sorte de Frankenstein du monde de l’art, électrisant de vieilles images en leur donnant une nouvelle vie – et un nouveau sens – d’une manière qui semble presque hors de son contrôle. Dans sa série Marriage, il découpe les visages de stars de cinéma masculines et féminines, puis les réunit pour créer de nouveaux êtres troublants. La combinaison des formes masculines et féminines le préoccupe.

Métamorphose… un détail de Spell, 2024. Photographie : Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de The approach

« Mon travail a principalement porté sur la transsexualité au fil des ans », dit-il. Stezaker semble largement éloigné de la guerre culturelle qui fait rage autour de cette question. Pourtant, il peut retracer les racines de sa fascination pour le genre dans les années 1970, lorsqu’un de ses étudiants l’a invité à une soirée à la Royal Vauxhall Tavern. « Ils avaient un karaoké pour travestis et j’ai regardé cet homme chanter Over the Rainbow avec des larmes de mascara qui coulaient sur son visage. Et je me souviens avoir pleuré aussi, en pensant, mon Dieu, c’est tellement étrange. »

Les personnes transgenres s’identifient-elles à son art ?

« Oui, et je m’identifie à elles, d’une certaine manière. Honnêtement, je ne sais pas vraiment qui je suis. Qui sait, à une autre époque, j’aurais peut-être voulu être une fille. »

Il a peut-être fait la transition ?

« Non, non, je ne crois pas », dit-il. « Mais je préférais jouer avec les filles qu’avec les garçons. Leurs jeux relevaient de l’imagination plutôt que de la physique. »

Stezaker est né à Worcester et a commencé à collectionner des images dès son plus jeune âge : des cartes de cigarettes, des catalogues de courses, un calendrier canin couleur sépia qu’il affectionnait particulièrement. À l’époque, il ne considérait pas cela comme de l’art. Il avait même envisagé de devenir policier ou de s’engager dans la marine, en raison du fait que les uniformes étaient bleu nuit, sa couleur préférée (aujourd’hui, il porte une veste de costume d’une teinte similaire). Il détestait l’école et était « complètement antisocial » lorsqu’il était étudiant à la Slade School of Art. « Je pensais que je serais un artiste qui resterait dans son atelier, mais ma carrière n’a pas bien marché. Et si vous êtes un artiste qui n’a pas réussi, vous vous retrouvez à nouveau dans une salle de classe en tant que professeur. »

En effet, l’intérêt pour le travail de Stezaker était rare. Pendant des années, sa femme Virginia Villalba – « une peintre vraiment intéressante » – était le soutien de famille qui lui permettait d’enseigner à temps partiel et de travailler sur son art. Il y a eu beaucoup de frustrations en cours de route. Stezaker avait à l’origine voulu développer un « cubisme de la photographie ». Il me montre quelques-uns de ses premiers collages et, lorsque je remarque qu’ils ressemblent à Les « menuisiers » de David Hockneyil répond avec insistance : « Oui, il nie avoir jamais vu mon spectacle. »

La reconnaissance de Stezaker a eu lieu au milieu des années 2000, lorsque ses œuvres ont été redécouvertes. Aujourd’hui, il est considéré comme une influence majeure sur les YBA et un visionnaire dans son domaine. En 2012, Stezaker a remporté le prix de photographie de la Deutsche Börse, ce qui a agacé certains photographes, qui ont estimé qu’il n’était pas vraiment photographe. Il comprend leur point de vue. Il a également été critiqué pour avoir dénigré des œuvres photographiques, aussi obsolètes soient-elles, et il admet ressentir une immense culpabilité à l’idée de s’attaquer à ces tirages vintage. Le fait est qu’il a essayé de faire des copies et ce n’est tout simplement pas la même chose.

« Je pense que je dois être ce vandale. Il faut qu’il y ait de la violence, un sacrifice. »

Masque, 2024. Photographie : Alexander Brattell/Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de The Approach, Londres

Stezaker a hâte de me faire visiter son studio. Le bâtiment de cinq étages, tout en parquet et décoration épurée, est un véritable trésor et Stezaker ne pourrait pas être plus généreux de son temps alors que nous déambulons parmi des romans photographiques de magazines espagnols déchirés, de grandes sérigraphies inspirées de Warhol et des œuvres d’une beauté éblouissante comme Father Sky, un hommage à son défunt père dans lequel une silhouette de star de cinéma est utilisée pour contraster une pluie de météores nocturne avec un ciel bleu serein. Je suis particulièrement ému par Flash, qui a été inspiré par un dessin d’une explosion que son fils alors jeune a fait peu après les attentats du 7 juillet à Londres ; dans l’œuvre de Stezaker, une découpe explosive en forme d’étoile est réalisée sur différentes pages des livres Ladybird.

Enfin, nous descendons au sous-sol, où un projecteur est installé pour projeter certains des films de Stezaker. Chacun d’eux est une série d’images fixes en boucle, jouées si rapidement qu’elles submergent vos sens. Bien que 24 images soient projetées chaque seconde, le cerveau humain n’est apparemment équipé que pour en sélectionner quelques-unes. « Chaque fois que vous regardez, vous voyez quelque chose de différent », dit-il. « Pour moi, c’est un véritable cinéma de l’inconscient. »

Il a réalisé des films constitués uniquement de portraits, de trains à vapeur, de combats ou de chevaux immobiles. Le film Blind est le plus chaotique, avec toutes sortes d’images sans rapport entre elles. Au départ, Stezaker avait décidé d’utiliser uniquement des images fixes en noir et blanc sans texte visible. Mais le cinéaste chargé de tout assembler a choisi la mauvaise boîte d’images, et le film final comprenait un mélange d’images fixes en couleur et de texte. « Je pensais que c’était tout simplement parfait », dit-il. « Pourquoi ai-je voulu le faire autrement ? » Il s’arrête et ajoute, avec une pointe d’humour et de mélancolie : « Je trouve toujours que Je suis celui qui empêche les choses d’aller bien.

Ce n’est pas vrai, bien sûr, notamment parce que Stezaker n’est souvent qu’à peine présent sur le chemin. Au cours de notre visite, j’aperçois ce qui semble être une fleur multicolore qui s’ouvre, mais en y regardant de plus près, il s’agit en fait de deux cartes postales identiques de l’époque de Mao placées l’une à côté de l’autre dans un miroir. Ce simple geste est tout ce que Stezaker a fait pour que le spectateur voie quelque chose de complètement différent. Je lui demande s’il a ressenti le besoin de faire quelque chose de plus pour se sentir propriétaire de l’œuvre ?

« Non ! » répond-il, surpris par la question. « Le rêve est de ne rien faire. Le rêve ultime est d’exposer les objets que je viens de trouver. Parce que ce sont comme des pièces qui viennent de Dieu. »