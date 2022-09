Violence de masse alors que les supporters allemands affrontent leurs rivaux français (VIDEO)

Le match entre Nice et Cologne a été entaché d’affrontements entre supporters

Une rencontre de l’UEFA Europa Conference League entre Nice et Cologne a failli être annulée après de violents affrontements entre supporters rivaux et fait 32 blessés.

Comme le rapporte Get French Football News, des tensions entre les supporters adverses “avait construit toute la journée” après que les fans de Cologne ont pris possession de la place principale de Nice, la place Masséna, et vandalisé la boutique du club de Nice.

Selon le même point de vente, les fans de Cologne, alors qu’ils étaient déjà à l’intérieur du terrain niçois de l’Allianz Riviera, dans le sud-est de la France, ont ensuite quitté leur section pour affronter leurs homologues niçois.

Lorsqu’ils ont répondu, des bagarres ont éclaté et des fusées éclairantes ont été lancées, comme le montrent les images des médias sociaux avec un clip montrant des stewards donnant des coups de pied et des coups de poing à un membre du contingent itinérant.

Des scènes moches avant le match ici à l’Allianz Riviera. Les supporters de Cologne ont d’abord quitté leur section pour affronter les supporters locaux avant que les supporters niçois ne répliquent. pic.twitter.com/rkxij2W7Sz – Recevez l’actualité du football français (@GFFN) 8 septembre 2022

Très beau moment d’amitié entre les ultras de Cologne et d’Auteuil #nicecologne pic.twitter.com/CVfHyfCqJn — LaGrinta 🐀 (@LaGrinta13_) 8 septembre 2022

OGC Nice Stewards contre les fans du FC Cologne avant le match de ce soir 💥 pic.twitter.com/WX6ephXMT3 – Ultra décontracté (@thecasualultra) 8 septembre 2022

Le problème a exigé l’intervention de la police, les joueurs des deux équipes se voyant refuser la possibilité de s’échauffer avant l’heure prévue du coup d’envoi.

Appelant au calme, le capitaine de Cologne Jonas Hector a dû s’adresser à la foule sur le terrain avec son message entendu sur le système de sonorisation du stade.

“Nous voulons vraiment jouer le jeu avec vous. Nous voulons aussi que ce match ait lieu. Mais nous devons dire que nous n’aimons pas voir cela”, dit Hector.

“Nous avons travaillé dur l’année dernière et lors des barrages. Et nous aimerions beaucoup le faire avec vous et nous vous demandons de garder votre calme et de nous soutenir autant que possible.” il ajouta.

Le capitaine de Cologne, Jonas Hector, vient de sortir pour parler aux fans itinérants. Le message général : calmez-vous et soutenez l’équipe. pic.twitter.com/MfzFxCvjhn – Recevez l’actualité du football français (@GFFN) 8 septembre 2022

Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, Cologne révélé que le jeu avait été retardé “en raison de violents affrontements entre les groupes de supporters dans le stade et sur les tribunes” et a ajouté qu’une réunion de sécurité de l’UEFA avait lieu.

L’équipe de Bundesliga a en outre déclaré qu’elle condamnait « toutes les formes de violence dans les termes les plus forts possibles ».

“Nous défendons un comportement sportif, juste et respectueux les uns envers les autres. Nous nous excusons auprès de tous les fans pacifiques qui en avaient fait un festival de football jusqu’à présent”, Koln a également dit.

S’exprimant au milieu du chaos, le directeur général de Cologne, Christian Keller, a déclaré qu’il était “muet.”

“Je ne sais pas quels sont les bons mots. Nous voulions célébrer une grande fête du football pacifique. Tout était prévu pour cela.

« Depuis Nice, c’est le même cas et ce n’est plus que quelques dizaines de chaots complets [a German word for a trouble causer or anarchist].

[Europa Conference League] [Ultras]

[08.09.2022] 🇪🇺OGC-Nizza-Fc Cologne Problèmes dans le stade : Les ultras du FC Cologne attaquent l’OGC Nice, un supporter tombe du rang, ce qui retarde le coup d’envoi ! Nouvelle heure de confrontation [19:40]

[Europa Conference League] [Ultras] pic.twitter.com/ZaX5GLGk7Q – Ultra fanatique (@UltrasClips) 8 septembre 2022

Violents affrontements à l’Allianz Riviera avant Nice-Cologne : un supporter est tombé d’une tribune, suivez notre direct https://t.co/XYMPRHKvbO pic.twitter.com/pRrJr5zXnx — Nice-Matin (@Nice_Matin) 8 septembre 2022

“Ce mot ne lui rend pas justice. Les mots qui me viennent à l’esprit sont des mots que je ne peux pas dire,” Keller continua.

“Je ne sais pas ce que ces gens font ici et ce qu’ils veulent. Cela ne fait que faire souffrir le football, le FC Cologne, l’OGC Nice et tous les supporters pacifiques.”

Environ 55 minutes plus tard que prévu, le match a pu se poursuivre et s’est terminé sur un match nul 1-1.

Après que Stefen Tigges ait donné l’avantage aux visiteurs 1-0 à la 19e minute, Andy Delort a égalisé pour les hôtes avec un penalty à la 62e minute.

Comme le rapporte l’AFP via Kicker, un total d’au moins 32 personnes ont été blessées dans les affrontements, dont deux policiers et un steward.

Quatre ont été hospitalisés, un Parisien dans la zone des invités serait dans un état critique après être tombé du niveau intermédiaire.

Le problème est survenu un jour après que les supporters marseillais ont arraché un drapeau LGBTQ Pride et se sont affrontés avec la police, qui a procédé à cinq arrestations, après une défaite 2-0 à l’extérieur contre Tottenham Hotspur en Ligue des champions.

Bien qu’il ait été allégué que les fans de Cologne étaient à l’origine des ennuis dans ce cas, les fans de Nice ont également fait la une des journaux en août 2021 lorsqu’ils ont lancé des objets sur la star marseillaise Dmitri Payet dans le Derby méditerranéen.

Cela a provoqué une bagarre de masse impliquant également des membres du personnel de Marseille, et Nice a ensuite été amarré de deux points pour cet épisode lamentable.