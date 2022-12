Violence dans le football de Melbourne: images de l’envahisseur de terrain publiées après que le gardien de but a été attaqué avec un seau et une fusée éclairante a frappé la tête du caméraman | Nouvelles du monde

La police australienne a publié des images de personnes qu’elle veut retrouver après que des violences “choquantes” ont éclaté lors d’un match de football.

Les fans ont envahi le terrain et le gardien de but de Melbourne City a été frappé au visage avec un seau rempli de sable et a dû être hospitalisé.

Le problème a éclaté lors du derby contre Melbourne Victory samediavec des joueurs et l’arbitre fuyant dans le tunnel.

La police de Victoria a déclaré que plus de 150 personnes se sont précipitées sur le terrain et qu’un “nombre important de fusées éclairantes ont été allumées et lancées à travers la foule”.

Deux personnes ont été blessées par le seau – le gardien Tom Glover et l’arbitre Alex King, tandis qu’un caméraman a subi des ecchymoses et des vêtements brûlés après qu’une fusée a frappé l’arrière de sa tête.

La police enquête également sur des cas d’agression et de dommages criminels et a publié des photos de personnes qui “pourraient être en mesure d’aider aux enquêtes”.

Les détectives travaillent avec les clubs et les autorités du football pour retrouver ceux qui pourraient avoir été impliqués dans le cadre de l’opération Astute.

“Ce que nous avons vu hier soir de la part de ceux qui ont choisi d’envahir le terrain était choquant, honteux et manquait de respect total pour le football”, a déclaré le surintendant Jason Goddard.

“Je suis un amoureux du jeu et je suis vraiment triste de ce que j’ai vu se jouer sur le terrain hier soir”.

M. Goddard a déclaré qu’il n’avait “aucun doute que nous frapperons bientôt à quelques portes”.

Samedi, Football Australia – l’instance dirigeante du jeu, a déclaré que les scènes du parc AAMI étaient “choquantes”.

Il a ajouté: “Un tel comportement n’a pas sa place dans le football australien, une enquête complète de Football Australia devant commencer immédiatement, où de fortes sanctions seront prononcées.”