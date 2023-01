Violence dans la NFL – Le New York Times

La popularité du football

Ce qui se passe dans la NFL est amplifié plus que dans presque toute autre institution culturelle américaine. L’urgence médicale de Hamlin a fait la une des journaux. Une page GoFundMe qu’il a initialement créée pour une collecte de jouets de vacances desservant sa ville natale près de Pittsburgh a reçu plus de 200 000 dons depuis lundi, récoltant près de 7 millions de dollars. On a demandé au président Biden, qui a déclaré hier avoir parlé aux parents de Hamlin, s’il pensait que la NFL était devenue trop dangereuse. Il a dit non.

Malgré l’horreur en direct de l’effondrement de Hamlin, l’endurance de la NFL ne semble pas remise en question. Les partenaires médiatiques de la ligue paient collectivement environ 12 milliards de dollars par saison pour diffuser des matchs, car ils attirent un si large public.

Nous nous connectons parce que nous savons que nous pouvons voir des exploits sportifs rares, un arc de rédemption ou un retour défiant les chances. Cependant, il est tout aussi plausible qu’un joueur soit gravement blessé. De temps en temps, comme le lundi soir, on nous rappelle cette dualité inconfortable. Et puis, la machine NFL continue – et compte sur les téléspectateurs pour l’accompagner.

