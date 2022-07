Violence au quotidien – Le New York Times

Les experts débattent depuis longtemps des raisons pour lesquelles violence et pauvreté sont liées. Est-ce quelque chose de spécifique à la pauvreté, comme le manque de logements ou d’emplois ? Est-ce l’environnement que la pauvreté favorise, dans lequel les gens sont stressés et désespérés – et plus susceptibles d’agir ?

Une théorie, citée par Sharkey, blâme la rupture de “l’efficacité collective”. Cela peut sembler académique, mais le concept est simple : lorsque les institutions de la société se sont effondrées, les gens ont le sentiment qu’ils sont seuls. Ils sont alors moins enclins à veiller les uns sur les autres ou à se regrouper pour traiter d’intérêts communs.

En réduisant la confiance sociale, la pauvreté concentrée nuit à la capacité des communautés à faire respecter les normes contre les comportements violents. Et lorsque les gens ne sont pas contrôlés et sentent qu’ils n’ont rien à perdre, ils sont plus susceptibles de prendre des mesures extrêmes, telles que la violence, pour résoudre leurs problèmes.

Les dernières années peuvent vous aider à comprendre cette dynamique même si vous n’êtes pas pauvre. De nombreux Américains ont ressenti un coup porté à leur propre efficacité collective en raison de la pandémie de Covid, du meurtre de George Floyd et de ses conséquences, et de l’atmosphère politique polarisée. Effectivement, les meurtres et autres crimes violents ont augmenté au cours de cette période.

Une spirale descendante

Il est difficile de parler de violence armée sans parler de race, car les Noirs américains sont les plus susceptibles d’être victimes de fusillades. La pauvreté explique une partie de la disparité, puisque les Noirs sont plus susceptibles d’être pauvres. Mais la pauvreté individuelle n’est pas l’explication complète.