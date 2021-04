En réponse aux horribles attaques contre les Américains d’origine asiatique à travers le pays, l’administration Biden a annoncé une nouvelle initiative pour lutter contre la violence anti-asiatique, la xénophobie et les préjugés. Quelques jours plus tard, un tribunal fédéral a refusé à ma famille le recours pour la violence et la xénophobie anti-asiatiques auxquelles le gouvernement Obama-Biden nous a soumis il y a plusieurs années, lorsque le ministère de la Justice et le FBI ont accusé à tort mon père d’envoyer des technologies sensibles en Chine et l’ont traité comme un espion chinois.

Les récits traditionnels autour de la violence anti-asiatique ont souvent négligé un fait simple: le même gouvernement fédéral qui a récemment exprimé sa sympathie pour les communautés américano-asiatiques perpétue depuis longtemps des torts contre nos communautés, et continue de le faire.

Alors que le pays passe de l’indignation juste à un travail à plus long terme de protection de nos communautés, nous devons également regarder la situation dans son ensemble. Pour lutter véritablement contre le racisme anti-asiatique, il faudra s’attaquer au rôle du gouvernement à cet égard.

Un cauchemar continu

En 2015, le FBI a fait une descente au domicile de ma famille un matin, nous a réveillés sous la menace d’une arme et a traîné mon père, Xiaoxing Xi, menotté devant ma mère, ma sœur et moi. Nous étions confus et terrifiés. Plus tard, nous avons découvert que le ministère de la Justice accusait mon père d’envoyer illégalement des technologies sensibles en Chine. Ils l’ont menacé de 80 ans de prison et d’un million de dollars d’amende.

Après que le ministère de la Justice ait rendu public ses accusations contre mon père, les présentateurs ont encerclé notre maison et ont essayé de filmer à travers les fenêtres pour avoir un aperçu de notre famille. Le FBI a fouillé toutes nos affaires et emporté des appareils électroniques et des documents contenant de nombreux détails personnels sur nos vies. Pendant des mois, nous avons vécu dans la peur de l’intimidation et de la surveillance du FBI. Nous nous inquiétions pour notre sécurité en public, étant donné que le visage de mon père était plâtré partout dans les nouvelles. Mon père était incapable de travailler et sa réputation a été brisée.

Les accusations du gouvernement étaient entièrement fausses et basées sur des courriels sur la collaboration universitaire entre mon père et ses collègues qui n’avaient rien à voir avec la technologie revendiquée par le gouvernement. Finalement, le ministère de la Justice a abandonné l’affaire, mais pas avant de nous laisser traumatisés et aux prises avec d’énormes frais juridiques. À ce jour, nous portons de nombreuses cicatrices de notre expérience. Le gouvernement n’a jamais expliqué pourquoi il avait si mal fait les choses.

C’étaient des actes anti-asiatiques aux mains du gouvernement américain. Mon père, professeur de physique américain, n’a rien d’un espion. Il ne travaille même pas sur des recherches sensibles. Pourtant, les procureurs l’ont imprudemment accusé de crimes basés sur son héritage chinois, dans le cadre d’un effort plus large de répression contre la Chine et ses supposés espions. Sans preuves légitimes, le gouvernement a pu déployer son puissant appareil de sécurité nationale contre nous, y compris une surveillance intrusive et secrète en vertu de la loi sur la surveillance des renseignements étrangers. Dans le processus, cela a bouleversé une famille. Nous avons intenté une action en justice pour les droits civils pour obtenir un semblant de justice, mais maintenant nos demandes en dommages-intérêts ont été rejetées.

Histoire du profilage racial

La poursuite injuste de mon père n’était pas un incident isolé, mais l’un des nombreux qui visaient des scientifiques sino-américains. Des gens comme Wen Ho Lee et Sherry Chen, entre autres, ont été dépeints comme des espions et ont vu leur vie bouleversée, pour que leur cas soit abandonné par le gouvernement.

Sous Donald Trump, ce problème est devenu plus pernicieux. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a publiquement doublé son action, faisant des étudiants et des chercheurs d’origine chinoise des espions potentiels et déclarant que le FBI considère la Chine «non seulement comme une menace pangouvernementale, mais comme une menace pour l’ensemble de la société», exigeant réponse de la société. » Le ministère de la Justice de Trump a lancé l’Initiative chinoise en 2018 pour cibler ces supposés espions. De nombreuses autres personnes et familles ont déjà été touchées.

L’administration Biden a poursuivi cette initiative, malgré les appels des groupes de défense des droits civils à y mettre fin.

L’oppression de Pékin:Pourquoi le dirigeant chinois Xi Jinping a-t-il si peur de Hong Kong et de Jimmy Lai?

Bien qu’il y ait des préoccupations légitimes concernant le gouvernement chinois, il y a un coût humain majeur à jeter les soupçons sur des communautés entières en fonction de l’origine nationale. Le bilan du FBI en matière de profilage racial, ethnique et religieux a laissé une trace dévastatrice, y compris dans les communautés musulmanes, noires et autochtones. Alors que le sentiment et les préjugés anti-asiatiques – en particulier anti-Chine – continuent de croître, je crains que le gouvernement américain ne fasse vivre à beaucoup plus de gens ce que ma famille a fait, surtout s’il n’y a aucune possibilité de contester les actes répréhensibles du gouvernement devant les tribunaux.

Le fait que le gouvernement fasse des gens comme mon père comme bouc émissaire fait partie d’une histoire plus large de violence anti-asiatique et de xénophobie. Les communautés asiatiques en Amérique ont longtemps été considérées comme des étrangers perpétuels et des menaces à la sécurité nationale, datant de la loi d’exclusion chinoise de 1882 et de la loi sur l’immigration de 1917, qui a empêché les personnes de Chine et de la région Asie-Pacifique d’immigrer aux États-Unis pendant des décennies. .

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement a tristement incarcéré 120 000 Américains d’origine japonaise au nom de la sécurité nationale. Les États-Unis ont encouragé les guerres et la militarisation dans des endroits comme les Philippines, la Corée, le Vietnam, le Cambodge et le Laos qui ont déshumanisé les Asiatiques dans l’imaginaire public et qui en ont tué, traumatisé et déplacé beaucoup.

Aujourd’hui, le gouvernement américain expulse les réfugiés d’Asie du Sud-Est qui ont fui ces guerres. Après le 11 septembre, les forces de l’ordre ont considérablement étendu leur surveillance, leur harcèlement et leur criminalisation des communautés musulmanes, arabes et sud-asiatiques, en les discriminant au nom de la sécurité nationale. Et lorsque le COVID-19 a frappé, Trump a eu recours au racisme flagrant, l’appelant le «virus chinois» et la «grippe kung».

Dans ce contexte, d’innombrables Asiatiques en Amérique ont été victimes de violence et de vitriol. Les récentes attaques anti-asiatiques ont diverses causes, mais avec les actions xénophobes et la rhétorique du gouvernement, il n’est pas surprenant que ces attaques contre nos communautés se soient généralisées.

Comme beaucoup, je m’inquiète pour moi, mes amis et ma famille au milieu de ces attaques hyper-visibles. Mais je ne suis pas rassuré que le gouvernement fédéral dise qu’il protégera les Américains d’origine asiatique en augmentant le pouvoir des agences mêmes qui ont contribué à créer les conditions de la violence. Pour lutter efficacement contre la violence anti-asiatique, le gouvernement américain doit mettre fin à ses propres politiques racistes et rendre compte des actes répréhensibles du passé. Et ma famille fera appel du rejet de nos demandes par le tribunal. Nous continuerons de lutter pour mettre fin au ciblage racialisé de nos communautés.

Joyce Xi est la fille de Xiaoxing Xi, un scientifique sino-américain qui a été injustement poursuivi par le gouvernement américain.